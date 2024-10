Radar de lluvia en tiempo real: consulta el riesgo meteorológico en España

España mira al radar meteorológico ante la llegada de un episodio nunca visto en este siglo, estamos ante una DANA excepcional. Las imágenes que llegan desde Valencia, pero también desde otras comunidades muestran la dureza de un tiempo que ha ido cambiado por momentos. No se puede predecir con exactitud, se activan las alertas, pero un mismo mapa del tiempo, puede ir cambiando en cuestión de horas. Las alertas estaban activadas en la zona cero de este fenómeno, pero lo que se ha vivido es del todo excepcional.

Para poder estar pendientes de estos fenómenos, las alertas de la AEMET se van modificando, pero es el radar el que manda. La imagen por satélite y en tiempo real, puede dar algunos datos destacados del proceso que siguen las precipitaciones. En estas pasadas horas, todas las previsiones se han visto sobrepasadas con más de 400 litros por metro cuadrado, el agua ha acabado con infraestructuras y se ha llevado por delante todo lo que ha encontrado a su paso. Es imparable, pero en la medida de lo posible, hay que estar muy pendientes de los servicios de emergencia, protección civil y la AEMET en fenómenos de este tipo.

Radar de lluvia en tiempo real

Podemos descargar aplicaciones que nos sitúen cara a cara con este fenómeno. En un mundo cada vez más conectado, es importante disponer de las herramientas necesarias para asegurar lo que más queremos. La AEMET dispone de radares en tiempo real por todo el territorio, lo que permite estar informado de las principales alertas y puntos cercanos que van adquiriendo un carácter peligroso.

Las acumulaciones de lluvia en poco tiempo son una de las características de esta DANA, que llega con unos vientos huracanados que aportan más capacidad destructiva. Nadie estaba preparado para afrontar un cambio que puede acabar siendo un problema mayor. De una lluvia que sería bienvenida, a priori, se ha pasado a unas tormentas torrenciales en cuestión de minutos. Pese a que existía la advertencia de la llegada de esta DANA nadie puede predecir su virulencia.Radar de lluvia en Barcelona

Barcelona es el siguiente punto en el camino de una DANA que asciende en el territorio. La previsión de la AEMET nos advierte de que: «Cielo nuboso o cubierto. Se esperan chubascos y tormentas más probables por la tarde; en el extremo sur es probable que alcancen intensidad muy fuerte de manera aislada y no se descarta en el resto; tampoco se descarta granizo localmente. Temperaturas mínimas en ascenso y máximas en descenso ligero o sin cambios. Viento del noreste moderado, con intervalos de fuerte y rachas muy fuertes en el litoral sur la primera mitad del día, disminuyendo a flojo por la tarde». El radar de lluvia en Barcelona nos va indicando el movimiento de este fenómeno por el territorio.

Estos son los modelos accesibles y gratuitos para consultar el tiempo en España en tiempo real:

Radar de lluvia en Valencia

La AEMET no duda en advertir que, aunque parece que ha pasado lo peor, Valencia sigue en alerta. Por lo que, tocará estar pendientes de una previsión que no trae buenas noticias. Valencia recibirá un ligero respiro, pero no se debe bajar la guardia, las lluvias seguirán siendo especialmente abundantes: «Cielo nuboso abriéndose claros de sur a norte. Se esperan chubascos muy fuertes y tormentas en la mitad norte, que remitirán durante la tarde de sur a norte; no se descarta que alcancen intensidad torrencial y que vayan acompañados de granizo y rachas de viento muy fuertes de madrugada. Temperaturas mínimas en descenso y máximas en ascenso. Viento del este moderado en el norte durante la mañana, disminuyendo a flojo por la tarde; en el resto viento flojo de dirección variable, tendiendo a flojo del sur por la tarde».

Radar de lluvia en España

España entera está en alerta y se pide máxima precaución para poder afrontar un episodio de lluvias que traerá afectaciones a prácticamente todas las comunidades autónomas. La AEMET afirma que: «Se prevé que la Península se encuentre bajo la influencia de una baja fría aislada, con abundante nubosidad y precipitaciones con tormenta en gran parte del territorio, poco probables y de un carácter disperso en Galicia, Cantábrico, La Mancha y sudeste. No se descarta que alcancen ocasionalmente a Baleares, más probablemente a Mallorca o Menorca, tendiendo a quedar poco nuboso. Se prevén más abundantes, con probabilidad de llegar a fuertes y/o persistentes en Andalucía occidental y amplias zonas del cuadrante nordeste, incluso podrían darse muy fuertes en el entorno de la Ibérica oriental e interiores de Valencia. Podrían ser de nieve en sierra Nevada. En Canarias, poco nuboso en general, aunque con posibilidad de precipitaciones dispersas en las islas montañosas».

Se pide extremar las precauciones y evitar los desplazamientos en la medida de lo posible. Sobre todo, estar pendientes de las indicaciones y alertas de protección civil. Ante cualquier duda o situación de alerta, los servicios de emergencia son los que deben recibir las llamadas correspondientes, antes de que la situación se complique o no dispongas de tiempo, no dudes en poner en contacto con ellos. Las redes sociales también son una forma de ir viendo la evolución del tiempo en tiempo real, algo que puede ayudarnos para poder reaccionar ante una situación de emergencia.