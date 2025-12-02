Quién es Verónica Sánchez: la actriz que ya viste en ‘Los Serrano’ y ahora protagoniza ‘Las hijas de la criada’

Más de 20 años después de que Verónica Sánchez se instalara de forma rotunda en la memoria colectiva gracias al fenómeno televisivo que supuso Los Serrano, la actriz sevillana vuelve a situarse en el centro de una gran producción con Las hijas de la criada, la nueva serie de Atresplayer que adapta la novela premiada de Sonsoles Ónega.

La intérprete, que desde su irrupción en la industria audiovisual no ha dejado de trabajar y que logró sortear el encasillamiento tras interpretar a Eva Capdevila durante cuatro temporadas, afronta ahora un proyecto que llega en un momento de plena madurez profesional. Su presencia en la ficción, que más adelante se emitirá también en Antena 3, demuestra la solidez de una carrera marcada por la versatilidad, por la constancia y por una determinación poco habitual en un sector donde muchos artistas quedan definidos para siempre por su primer gran éxito.

En esta producción ambientada en la Galicia de principios del siglo XX, Sánchez encarna a Inés Lazariego, un personaje fundamental en el complejo entramado de una historia que gira en torno al intercambio de dos niñas al nacer y al peso que esa decisión tendrá en la estructura social de la época.

La serie retrata un universo en el que las desigualdades de clase condicionaban de manera absoluta el destino de las personas, y en ese contexto la actriz asume un rol cargado de matices que le permite explorar no solo el drama íntimo de su personaje, sino también las tensiones políticas y sociales que atraviesan el relato. Según la propia intérprete, Inés es una mujer que desafía con valentía los límites de su tiempo y que utiliza su posición privilegiada para intentar corregir injusticias que afectaban especialmente a quienes nacían en entornos más vulnerables.

‘Las hijas de la criada’

Verónica Sánchez ha explicado que Las hijas de la criada le interesa porque combina los conflictos familiares, que actúan como núcleo emocional del argumento, con un retrato amplio de una sociedad marcada por la rigidez moral y por el limitado margen de decisión de las mujeres de la época. Para ella, este proyecto ofrece un espacio íntimo en el que se desarrolla la vida de sus protagonistas con un toque histórico muy intersante. Esa mezcla de sensibilidad y lectura social convierte a la serie en una ficción que exige una interpretación contenida y profunda, un desafío que Sánchez asume desde la experiencia acumulada tras décadas de trabajo en teatro, cine y televisión.

La trayectoria de Verónica Sánchez, construida paso a paso desde sus inicios en el teatro independiente madrileño, refleja una evolución marcada por su capacidad para adaptarse a una amplia variedad de registros. Nacida en Sevilla en 1977, trasladó su vida a Madrid para formarse de manera profesional en interpretación y comenzó trabajando en producciones pequeñas que le permitieron adquirir un dominio técnico sólido antes de acceder a papeles de mayor relevancia.

¿Cómo se hizo famosa Verónica Sánchez?

Su salto al cine llegó con Al sur de Granada en 2003, de la mano de Fernando Colomo, un proyecto en el que ya dejó ver su afinidad por los personajes complejos y su habilidad para cargarlos de fuerza expresiva, cualidades que no pasaron desapercibidas para compañeros y directores.

Fue precisamente durante ese rodaje cuando Antonio Resines la recomendó para el casting de Los Serrano, una sugerencia que cambió por completo el rumbo de su vida profesional. Con el personaje de Eva Capdevila alcanzó un nivel de popularidad que pocos actores logran en tan poco tiempo, y aunque la serie fue un fenómeno que desbordó todas las expectativas, Verónica Sánchez siempre tuvo claro que debía evitar la comodidad de un mismo registro.

Tras abandonar Los Serrano después de cuatro temporadas, decidió abrir nuevos caminos y explorar tanto la comedia como el drama en proyectos muy distintos entre sí, conscientes de que la diversidad interpretativa sería el eje central de su carrera. Ese deseo la llevó a títulos tan dispares como Camarón, Las trece rosas o El embarcadero, donde volvió a demostrar que es una actriz capaz de reinventarse continuamente.

Su relación con la interpretación tiene raíces profundas que la llevan hasta su adolescencia en Sevilla, cuando, casi por intuición, se apuntó a un curso de teatro que terminó por confirmar una vocación que hasta entonces parecía difusa. A partir de ese primer impulso, orientó toda su formación hacia las artes escénicas y descubrió un universo creativo del que nunca ha querido separarse.

Esa mezcla de determinación y curiosidad explica por qué, a día de hoy, Verónica Sánchez sigue siendo una figura respetada en el panorama audiovisual, una actriz que ha sabido evolucionar sin perder su esencia y que afronta cada nuevo reto con la misma intensidad con la que, hace más de dos décadas, se presentó a su primera audición.