Quién es Paloma Bloyd: su edad, dónde nació, su pareja, en qué series ha salido…

El camino hacia el éxito en el mundo rara vez es lineal y la trayectoria de Paloma Bloyd es un ejemplo perfecto. Nosotros lo hemos descubierto todo sobre ella. Con raíces en diferentes partes del mundo, una gran pasión por la interpretación y una vida personal que despierta interés, la artista se ha consolidado como una figura relevante en los medios. Actualmente está de actualidad por su colaboración con Machos alfa, pero su recorrido va mucho más allá.

¿Quién es Paloma Bloyd?

Nacida el 6 de marzo de 1988 en Chicago, Paloma Bloyd es una actriz que ha conseguido ganarse el corazón de los espectadores. Su historia está profundamente influida por sus orígenes familiares y los constantes cambios de residencia durante su infancia. Su padre es estadounidense, mientras que su madre es originaria de Gijón, una ciudad costera en Asturias. Este entorno multicultural dotó a Paloma de una perspectiva única que ha influido en su carrera.

Paloma pasó los primeros años de su vida en Asturias, pero a los nueve años su familia se mudó a Estados Unidos, dividiendo su tiempo entre Florida y Chicago. Esta experiencia le permitió adaptarse a diferentes culturas y escenarios, algo que posteriormente enriquecería su carrera.

Durante una de sus entrevistas, cuando le preguntaron por sus orígenes, declaró: «Me crié en Asturias y con 9 años nos mudamos a EEUU y allí hubo historias burocráticas distintas. El primer año entré en un colegio, luego me quisieron cambiar a otro, después tocaba hacer un curso intermedio entre EGB y el instituto, a continuación mis padres se divorciaron y hubo otra mudanza».

¿Cuántos años tiene Paloma Bloyd?

Con 33 años, Paloma Bloyd ha acumulado una experiencia considerable tanto en la televisión como en el teatro y el cine. Su juventud, combinada con una trayectoria llena de logros, la convierte en una de las actrices más prometedoras de su generación. Cada proyecto en el que ha participado ha sido un peldaño más hacia una carrera que sigue en ascenso.

¿Dónde nació y cómo es su vida?

Aunque Paloma nació en Chicago, su conexión con España es profunda gracias a las raíces de su madre en Asturias. Tras pasar sus primeros años en Gijón, su familia regresó a Estados Unidos, donde vivió en ciudades como Florida y Chicago. Estos constantes cambios no solo le dieron fluidez en inglés y español, sino que también alimentaron su adaptabilidad y curiosidad por las artes escénicas.

Fue durante su tiempo en Chicago cuando descubrió su pasión por la actuación, mientras estudiaba psicología en la universidad. Comenzó a tomar cursos de interpretación en el Actors Studio, lo que marcó el inicio de su carrera artística. Su talento y perseverancia la llevaron a participar en obras de teatro locales antes de regresar a España, donde continuaría su formación en la Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD) de Asturias.

Este es el novio de Paloma Bloyd

Paloma Bloyd mantiene una relación con Diego Losada, un famoso presentador de Mediaset. Aunque prefieren llevar su vida privada con discreción, confirmaron su historia de amor en 2022. El periodista prefiere mantener su vida privada al margen de las cámaras y en ese aspecto coincide al 100% con Paloma. Hay que tener en cuenta que ambos son dos rostros mediáticos, que trabajan delante de las cámaras y que no quieren llamar la atención de los paparazzi.

Todos los detalles sobre su carrera

La carrera de Paloma en la televisión arrancó en 2007, cuando participó en el programa Supermodelo. Este concurso no solo la expuso al público, también le abrió las puertas a la actuación profesional. Su primera gran oportunidad llegó de la mano de Verónica Forqué, quien la dirigió en la obra de teatro Adulterios. Desde entonces, ha sido una figura recurrente en series españolas de gran éxito.

Entre sus trabajos televisivos más destacados se encuentra su papel como Deborah Stern en la aclamada serie Cuéntame cómo pasó. Este personaje, una mujer estadounidense que se casa con Toni Alcántara, le permitió demostrar su talento para interpretar papeles complejos y emocionalmente desafiantes. Además, participó en otras producciones populares como Doctor Mateo, El Internado, Águila Roja y El Barco.

La serie que más ha marcado su recorrido es Cuéntame y cuando terminó dio una entrevista al medio Tvienes y dijo: «Hay una coletilla que se dice mucho en el rodaje y lo dice absolutamente todo el equipo en todo momento cuando sucede algo bueno. El equipo siempre dice: ¡Olé!. Tú puedes estar por los pasillos caminando y oyes de fondo: ¡Olé!. Entras a un sitio y ¡olé!. Ahora cuando escucho a alguien decir olé es el equipo de Cuéntame».

‘Machos Alfa’, su nuevo proyecto

El talento de Paloma no se limita a la televisión. En el cine, ha trabajado junto a grandes figuras de la industria. En 2010 protagonizó The Cold Light of Day compartiendo escena con actores como Bruce Willis y Sigourney Weaver. Más tarde, en 2014, protagonizó Perdona si te llamo amor una adaptación de la famosa novela de Federico Moccia. En estos momentos se ha ganado un hueco en Netflix gracias a su colaboración con Machos alfa.