Todo sobre Diego Losada, el nuevo presentador de Noticias Cuatro

Después del adiós de Borja Prado, el empresario que tomó las riendas de Mediaset tras Paolo Vasile, el grupo audiovisual continúa haciendo cambios y en esta ocasión han afectado a Diego Losada Gómez. A partir de ahora será el presentador de ‘Noticias Cuatro’ y lo cierto es que disfruta de la experiencia suficiente. Su dilatada trayectoria profesional hizo que la cadena apostara por él para conducir ‘En boca de todos’, un programa de contenido variado en el que pudo demostrar su talento para atrapar y entretener a la audiencia. Pero, ¿cómo comenzó su andadura profesional y por qué todo el mundo está hablando de él?

Diego Losada cada vez tiene más peso en Mediaset. Natural de A Coruña, nació el 21 de abril de 1985 y terminó mudándose a Madrid para perseguir su sueño. Se matriculó en la Universidad Complutense de Madrid para estudiar Comunicación Audiovisual y cuando acabó esta formación cursó dos másteres de Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos. Más adelante se especializó en Comunicación Política y Empresarial gracias a la Universidad Camilo José Cela, aunque nunca dio de lado sus aficiones y también tiene estudios como actor de doblaje.

El presentador está muy ilusionado con su nueva andadura e insiste en que va a aportar todo lo que ha aprendido hasta la fecha. «Vamos a ser humanos a la hora de contar las cosas, es la quinta cadena en la que trabajo y la más representativa de la sociedad española», empieza diciendo durante una entrevista para ‘El Televisero’. Se ha comprometido a mostrar su faceta más entretenida, pues es consciente de que la información que debe transmitir en ocasiones es muy densa. «Ahora somos presentadores interactivos, ya se acabaron los bustos parlantes», declara cuando le preguntan por su forma de trabajar.

El primer paso profesional de Diego Losada

Diego Losada se ha propuesto transmitir la actualidad social y política desde un punto de vista diferente. «Sé que ‘Noticias Cuatro’ cuenta las noticias de una manera honesta, sin trampa ni cartón», comenta después de asegurar que hará un programa ameno y entretenido. Lo cierto es que tiene experiencia para construir un espacio perfecto, pues lleva trabajando en los medios de comunicación desde 2006, año en el que le contrataron para trabajar la Radio Fuga de Aranjuez. En esta empresa dirigió un programa musical, pero no tardó demasiado en cambiar de registro.

Losada demostró que estaba preparado para asumir con éxito cualquier reto profesional, por eso a finales de 2006 comenzó a locutar los boletines matinales en ‘Herrera en la Onda’, el espacio radiofónico de Carlos Herrera en Onda Cero. Lo cierto es que Diego siempre ha estado acompañado de buenos profesionales, de hecho gracias a sus esfuerzos logró cumplir su sueño de trabajar con Lorenzo Milá.

«De niño yo veía la guerra de Irak, aquellos fuegos artificiales que eran cohetes. Y recuerdo a Fernando Delgado, pero lo que más recuerdo es cuando cogía el mando y buscaba el informativo de Lorenzo Milá. Me fascinaba su manera de contar las noticias», declaró durante una charla con ‘Diez Minutos’. Afortunadamente tuvo oportunidad de compartir un proyecto con él en TVE. «Cuando llegué el primer verano a Torre España nos dijo a los becarios: aprended inglés y no tengáis prisa. Y a mí en particular me dijo que disfrutase con lo que estábamos haciendo».

Diego Losada ha trabajado con David Cantero

Lorenzo Milá le enseñó un mundo nuevo en TVE, cadena en la que empezó a trabajar en 2009 como redactor de sociedad y cultura del informativo del fin de semana. En este programa coincidió con David Cantero y María Casado, dos profesionales muy reconocidos que le ayudaron a crecer como comunicador. Evolucionó tanto que se convirtió en una de las estrellas de la cadena pública y fue en ese momento cuando Mediaset se interesó en él y le ofreció liderar ‘En Boca de todos’.

Durante una charla con la periodista Rosa Villacastín reconoció que dar este paso le dio cierto miedo, pues significaba dejar atrás una etapa muy satisfactoria.

«Cuesta mucho, ya que dejas el esfuerzo y el trabajo de muchos años, muchas idas y venidas, aunque TVE es un lugar muy grande, con mucha gente decidiendo. Dejas una estabilidad casi de por vida, por algo inestable, como la televisión privada».

Losada tenía su puesto asegurado, aunque sintió la necesidad de evolucionar y dio el salto a Cuatro. «Pensándolo en frío no sé si es la decisión más inteligente, pero me interesaba porque he recuperado esa sensación que tenía de niño, de no querer un trabajo monótono. Dejar un telediario que era líder para empezar de cero, es un reto», le explicó a Rosa Villacastín.

Dejando a un lado su faceta como presentador, diego Losada es un profesional comprometido y ha luchado para acabar con algunos problemas sociales como el narcotráfico. Por ese motivo recibió Premio de Periodismo Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en 2010.