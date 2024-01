¿Quién es Luca Onestini? Todo sobre el concursante de ‘GH Dúo’ que ganó ‘Secret Story’

Nació el 1 de enero de 1993 en Castel San Pietro Terme (Italia), pero su nombre suena con fuerza en nuestro país gracias a varios programas de Telecinco. Es hermano de Gianmarco Onestini, quien se hizo muy conocido en ‘Gran Hermano VIP’ gracias a la relación que mantuvo con Adara Molinero, una influencer que saltó a la fama a raíz de su participación en la versión de anónimos del citado concurso. En esta noticia vamos a reflexionar sobre el papel mediático que juega Luca Onestini en España, donde ya ha ganado ‘Scret Story’, proyecto que compartió con rostros tan destacados de nuestra crónica social como Edmundo Arrocet o el periodista Luis Rollán.

Lo cierto es que Luca, a sus 31 años, se ha convertido en un famoso importante para las nuevas generaciones y lo cierto es que ha trabajado mucho para sentarse en el trono mediático, desde que era muy joven decidió cultivar su belleza y probar suerte en el mundo del modelaje. Ha desfilado para marcas muy conocidas y ha sido imagen de firmas importantes, pero lo que realmente le gusta es trabajar en la pequeña pantalla, por eso en su país natal probó suerte en distintos programas que le ayudaron a posicionarse bien fuera de sus fronteras.

Impulsado por su intención de llegar a lo más alto, Luca Onestini se presentó al certamen de Míster Italia y terminó ganando el concurso, convirtiéndose así en una de las celebridades que participó en ‘Temptation Island’, la versión italiana de ‘La isla de las tentaciones’. Finalmente terminó saliendo sin pareja de este formato, pues ninguna de las candidatas le convenció lo suficiente como para crear un compromiso serio. Sin embargo, seguía teniendo ganas de enamorarse y decidió adentrarse en ‘Uoimini e donne’, el ‘Mujeres y hombres y viceversa’ de Italia.

Su mala relación con Adara Molinero

A pesar de tener muchas cosas en común con Adara Molinero, no tiene buena relación con ella debido a la sonada ruptura entre la influencer y su hermano Gianmarco. En estos momentos está concursando con Elena Rodríguez, madre de Adara y exparticipante de ‘Supervivientes’ en ‘GH Dúo’, un programa que curiosamente se graba en la famosa casa de Guadalix de la Sierra donde ganó ‘Scret Story’. El italiano entró en este proyecto siendo un rostro desconocido, pero tenía muchas tablas en televisión porque ya había estado en ‘Grande Fratello VIP’, así que terminó siendo el ganador del reality.

El momento de máxima popularidad de Luca llegó en 2017, cuando quedó en segundo lugar en ‘Grande Fratello’ y empezó a visitar muchos programas italianos. Su buena reputación creció como la espuma y empezó a cerrar contratos como creador de contenido. Tanto es así que su representante consiguió llevarle a España. Lo primero que hizo fue defender a Gianmarco Onestini en ‘GH VIP’, donde tuvo su primer contacto con Adara. En un primer momento todo iba bien, pero la pareja puso fin a la relación y esto afectó negativamente a Luca.

El modelo también comparte concurso en ‘GH Dúo’ con Ivana Icardi, otra de sus grandes rivales en la pequeña pantalla. En su momento Ivana tuvo un acercamiento con Gianmarco, pero este noviazgo no llegó a buen puerto y la joven terminó enamorándose del exnovio de Adara Molinero. Se conocieron en ‘Supervivientes’ y actualmente tienen un bebé en común.

Jorge Javier Vázquez fue su descubridor

En estos momentos Jorge Javier no tiene presencia en Telecinco, a pesar de que ha salido publicado que el presentador mantiene su contrato con la cadena hasta 2025, por eso se ha confirmado que presentará ‘Supervivientes’. Fue el catalán el primero en hablar con Luca Onestini en España. Corría el año 2019 y el joven llevó a nuestro país dispuesto a llegar a lo más alto. Lo consiguió gracias a su hermano, quien le eligió como defensor para ‘GH VIP’. Después de trabajar con Jorge Javier le salieron otros proyectos y terminó participando y triunfando en ‘Scret Story’.

Poco a poco, los hermanos Onestini han ido ganando peso en la pequeña pantalla y en estos momentos se han convertido en una familia realmente popular. También tiene mucho que ver que Luca se enamoró de la periodista Cristina Porta, antigua colaboradora de ‘Sálvame’. La relación no acabó bien y el modelo terminó vendiendo una exclusiva dando algunos detalles sobre la ruptura. «Estoy destrozado. He perdido siete kilos», desveló en la revista ‘Lecturas’. Y añadió: «La amaba con locura. Es horrible lo que estoy pasando. He llorado muchísimo. Por Cristina habría hecho cualquier cosa».

Luca aseguró que Cristina era muy controladora y que estaba enganchada a las redes sociales. «Nuestro mejor momento era cuando pasaba más tiempo conmigo, sin el móvil. Pero eso se rompía cuando ella se ponía a mirar Twitter». Según contó, era «celosa» e intentaba apartarle de sus amistades femeninas. «Controlaba a las chicas a las que seguía en Instagram y me dijo que dejara de seguir a Alexia Rivas». Estas declaraciones le aportaron un extra mediático y hoy en día sigue disfrutando de los resultados