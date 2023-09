Quién es el ex marido de Arantxa Sánchez Vicario y qué pasó con él

Arantxa Sánchez Vicario se enfrenta a uno de los momentos más complicados de su vida, con un presente marcado por el drama y un enfrentamiento con la Justicia por una acusación de un presunto alzamiento de bienes. La ex tenista, que fuera número uno del ranking WTA y campeona de Roland Garros, tendrá que sentarse en el banquillo junto a su ex marido, el empresario Josep Santacana. Ambos se enfrentan a cuatro años de cárcel y a pagar más de seis millones de euros de responsabilidad civil, y a continuación te contamos todo sobre el ex marido de Arantxa Sánchez Vicario, qué pasó con él y la relación que tienen ambos.

Josep Santacana y Arantxa Sánchez Vicario se conocieron en el año 2007 en Ibiza, uno de los lugares de vacaciones por excelencia de los famosos españoles. Según diversas informaciones, un subastero y socio de Santacana, José Guindulain, fue el que les presentó y entre ambos surgió el amor enseguida.

Arantxa era una de las mejores deportistas de la historia de España y sin duda, la mejor tenista femenina, mientras que Santacana se definía como empresario, aunque su prestigio estaba puesto en duda. Con motivo de este último dato, los padres de la deportista ordenaron una investigación privada de cara a conocer los orígenes de la pareja de su hija. El resultado fue negativo, con presuntas deudas y problemas judiciales que perseguían a Josep y que llevaron a la familia Sánchez Vicario a alertar a su hija.

Sin embargo, Arantxa Sánchez Vicario y Josep Santacana decidieron casarse, un 12 de septiembre de 2008, con la ex tenista española haciendo oídos sordos a los consejos de la familia, que trató, al menos de que la fortuna de la tenista quedara a salvo de un potencial divorcio, algo a lo que Santacana se negó, con apoyo de Sánchez Vicario.

La boda trajo malas noticias para la deportista, que comenzó una pelea con su familia hasta romper cualquier lazo. Se marchó junto a Josep Santacana a Miami, donde estableció su residencia buscando romper con todo su pasado. Allí crecieron los dos hijos de la pareja, llamados Arantxa y Leo y que en la actualidad tienen 14 y 11 años, respectivamente.

Arantxa Sánchez Vicario, divorcio y su familia

Sánchez Vicario había confiado su vida y su dinero al teórico amor de su vida, pero las cosas se iban a torcer. Josep Santacana, además del marido de Arantxa era también el gestor de su patrimonio, nombrado por la ex tenista pese a que la familia había advertido de los problemas del empresario en este aspecto. Los años trajeron dudas sobre todo lo acontecido con anterioridad, mermando la confianza en Santacana y arrepintiéndose, por parte de la catalana, de haber roto la relación con sus padres.

El divorcio llegaría en 2018, solicitado por Josep Santacana junto a la petición de custodia de los dos hijos de la pareja. Para entonces, Arantxa ya había perdido a su padre, fallecido en 2016 en plena ruptura sentimental con su hija, pero pudo recuperar la confianza de su madre. «Mi madre está conmigo aun habiéndole dado mil patadas. Me ha demostrado lo que es el amor incondicional», explicaba Sánchez Vicario, recientemente, a la revista ¡Hola!. «Estaba enamorada. Confié en mi ex marido y me he visto inmersa en esta situación. Mi error, como he dicho otras veces, fue enamorarme. Confié en la persona que tenía al lado, en mi marido, y me la jugó. No voy a tirar la toalla. No lo hice en la pista y no lo haré ahora», confesaba a El País.

El ataque del ex marido de Arantxa Sánchez Vicario

El mismo diario publica una entrevista a Josep Santacana, en la que señala directamente y sin tapujos a Arantxa Sánchez Vicario, después de que esta informara de que no estaba atravesando un buen momento económico. «No es en cierto que Arantxa sufra dificultades económicas. Es una estrategia de cara al juicio para dar pena. Vive en un apartamento de lujo junto a la bahía de Miami a 200 metros de la casa de Enrique Iglesias. E insiste en llevar a los niños a colegios privados», desveló el ex marido de la tenista. Asimismo, el empresario niega haber administrado su patrimonio. «Todo lo llevaba su familia», se defiende.