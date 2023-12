¿Quien es Adriana Torrebejano? Todo sobre la nueva invitada de ‘Pasapalabra’

No es la primera vez que Adriana Torrebejano visita el plató de ‘Pasapalabra’, ya estuvo en enero de este mismo año en calidad de invitada. Le acompañaron: Juan Ramón Lucas, Silvia Alonso y Víctor Palmero. En esta ocasión tendrá unos compañeros diferentes, pero se ha propuesto el mismo objetivo y no descansará hasta conseguirlo. El reto es acercarse al gran público ofreciendo su faceta más desenfadada. La famosa actriz se ha dado a conocer gracias a proyectos tan importantes como ‘Tierra de lobos’, pero todavía hay muchas cosas que no conocemos de ella.

Antes de entrar en detalles debemos hacer un apunte importante. El formato capitaneado por Roberto Leal cada vez tiene más peso en la pequeña pantalla. Registra una media de un 18% de share y siempre lidera su franja horaria. Esto quiere decir que es el escaparate perfecto para que nuestros artistas acudan a promocionar sus nuevos proyectos. ¿Qué tiene que anunciar Adriana? Dentro de muy poco escucharemos una gran noticia relacionada con ella.

Adriana Torrebejano, un rostro estrella en Antena 3

Adriana Torrebejano es una vieja conocida para los espectadores de Antena 3. La artista ha tenido papeles protagonistas en series importantes para la cadena, como por ejemplo ‘Amar es para siempre’ o ‘El secreto del puente viejo’. La artista ha compartido escena con artistas muy mediáticos y ahora el foco está puesto en ella gracias a la oferta que ha recibido por parte de Roberto Leal. El presentador le ha propuesto participar en ‘Pasapalabra’ en calidad de invitada.

Adriana pondrá a prueba su rapidez mental en el famoso concurso. No estarás sola, hay tres famosos que le harán compañía: el cantante Marwan, la modelo Marisa Jara y el actor Álex García. Cada vez falta menos para que conozcamos al nuevo ganador de ‘Pasapalabra’. La tensión va en aumento y dentro de muy poco sabremos quién se ha llevado el bote final del concurso. Hasta la fecha tendremos que conformarnos con los momentos divertidos que están protagonizando los concursantes.

La edad de Adriana Torrebejano

Lo cierto es que Adriana Torrebejano tiene mucha experiencia en la industria del entretenimiento. A sus 32 años, ha dedicado su vida profesional a enriquecer la vida de los espectadores con diferentes proyectos que han consolidado su trayectoria. Nació en Barcelona y siendo solo una niña se dio cuenta de que quería ser actriz, así que con 12 años estuvo en la serie ‘Abuela de verano’ de TVE, una ficción liderada por la ya desaparecida Rosa María Sardá.

También es actriz de teatro

Los especialistas aseguran que el teatro es una oportunidad perfecta para que los actores y las actrices puedan mostrar su valía profesional. La invitada de ‘Pasapalabra’ aprovechó la oportunidad y brilló encima de las tablas protagonizando la obra ‘Perversiones sexuales en Chicago’. Es uno de los grandes hitos de su trayectoria profesional, aunque también hay que resaltar que tiene experiencia en la pequeña pantalla porque colaboró espacio ‘Las que faltaban’ de #0.