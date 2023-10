El que fuera director de Sálvame habla sin tapujos de Paz Padilla y deja atónitos a todos

‘Sálvame’ terminó hace unos meses y curiosamente el programa está más vivo que nunca. Durante las últimas semanas de emisión no registraron los datos de audiencia esperados, pero en estos momentos el proyecto tiene mucha repercusión y el público está deseando que vuelva. No obstante, Telecinco ya ha tomado una decisión y ha pensado que lo mejor para la cadena es cambiar la línea editorial, así que el espacio que presentaba Jorge Javier Vázquez ya no tiene cabida. David Valldeperas, exdirector del formato, ha dado una entrevista muy sincera y se ha pronunciado claramente sobre Paz Padilla.

Todo el mundo sabe que Paz Padilla nunca terminó de estar integrada en el equipo de ‘Sálvame’. Ella misma reconoció que las primeras semanas fueron bastante complicadas. «Yo llegué como sustituta de Jorge Javier y mis compañeros me veían así, pero él no. Él siempre me dio mi sitio», desveló la comunicadora durante una de sus intervenciones. No obstante, estas buenas palabras han quedado en el olvido y actualmente no tiene ningún tipo de contacto con el catalán. Es más, el paso del tiempo ha confirmado que entre ellos jamás hubo una conexión especial.

David Valldeperas ataca a Paz Padilla

A pesar de que Paz Padilla era un personaje importante para el mundo ‘Sálvame’, gran parte de sus compañeros no tiene un buen recuerdo de ella. Tuvo problemas con muchos, pero nadie olvida la discusión que tuvo con Belén Esteban en pleno directo. David Valldeperas piensa que el problema es que Padilla dejó de divertirse en el programa. Sin darse cuenta cambio el chip y por eso tenía tantos conflictos.

«Empezó a tener relaciones muy tensas con algunos de los colaboradores y dejó de ilusionarse con el espacio. Era un programa que necesitaba mucha energía y mucho compromiso de quien lo presenta», empieza diciendo en el podcast ‘Querido Hater’. Es la primera vez que habla tan claro de este asunto. «Ella al principio lo disfrutaba y empezó a no pasárselo bien y eso se transmitió. Lo que podía ser una mala tarde se convirtió en su fin en el programa», añade cuando habla de la pelea que tuvo con Belén Esteban.

Nuevos datos sobre Paz

Paz Padilla tenía muy buena relación con David Valldeperas, pero el periodista ha anunciado que todo ha cambiado mucho desde que desapareció el famoso programa de Telecinco. «Meses después del fin de ‘Sálvame’ hubo un episodio que me desencantó. Ella cree que soy parte de sus enemigos y no es verdad», explica en el medio anterior. No entiende que Padilla no rectificase a tiempo, por eso está tan decepcionado.

Una amistad acabada

David Valldeperas ha explicado que tuvo un malentendido con Paz Padilla. «A ella le llegó una información no exacta y consideró que no me había portado bien con ella. Luego, obviamente, supo que se había equivocado pero ahí lo dejó. Yo me creía su cariño. Visto lo visto, seguramente era un cariño por interés». Curiosamente, Paz es íntima amiga de Xoan Viqueira, un ilustrador que fue exnovio de Valldeperas.