Fue el pasado día 28 de setiembre cuando, apenas dieciocho días después de su estreno, Cuentos Chinos, el programa de La Fábrica de la Tele a los mandos de Jorge Javier Vázquez, que prometía destronar a El Hormiguero de Pablo Motos, en Antena 3, matando incluso a una de sus hormigas en una promoción previa al debut, era cancelado sin precedentes (o sí). «Telecinco cancela Cuentos Chinos desde hoy tras no haber obtenido los resultados esperados», fueron las palabras del grupo de comunicación español, filial de MFE-MediaForEurope, de Fininvest.

Desde que apareciera en pantalla, el programa no logró superar el 10% de cuota de pantalla. Una cifra que corresponde al porcentaje de hogares o espectadores que están viendo un programa determinado, con respecto al total que tiene encendido su televisión durante la emisión. En su primer día, el formato de La Fábrica de la tele logró un 9,4% y, desde entonces, la audiencia ha ido cayendo hasta un mínimo histórico, ayer, con un 5,8 % de share, lo que se traduce en solo 776.000 espectadores pegados al televisor.

Jorge Javier Vázquez en ‘Gran Hermano VIP’ / Gtres

La noticia, sea como fuere, cayó como un jarro de agua fría sobre el equipo del formato y, en especial, sobre Jorge Javier Vázquez; quien confesó que, su mayor lastre, es «defraudar» al público. «Cuando me presentaron el proyecto de Cuentos chinos jamás se me pasó por la cabeza que el programa pudiera llegar a ser cancelado. Y mira que se me presentaron opciones pero esa, nunca. Creía sinceramente que podríamos hacernos hueco en una franja muy complicada en la que, además, Telecinco llevaba mucho años sin apostar. No había costumbre de pasar por la cadena para ver un programa que empezara a las diez menos diez de la noche. Pese a todo, estaba convencido de que lo lograríamos», reconoció.

Sea como fuera, lo cierto es que al margen de Cuentos Chinos, ha habido otros que no han funcionado en audiencias y que han estado presentados también por el catalán. Y es que durante un tiempo, Jorge fue la apuesta segura de Telecinco para la presentación de sus programas estrella.

Jorge Javier Vázquez en ‘Supervivientes’ / Gtres

Ejemplo de ello es La Casa Fuerte, un concurso producido por Bulldog TV que se emitió entre el 11 de junio y el 21 de diciembre de 202o. En un principio, el programa estaba destinado a durar una sola temporada. Sin embargo, tras las buenos resultados, en noviembre de ese año Telecinco decidió volver a apostar por el formato con una edición que se prolongó hasta diciembre y que no fue tan bien. Mientras que la primera temporada de La Casa Fuerte arrancó con un 22,1% de cuota de pantalla y 2.129.000 espectadores, la segunda lo hizo con un 17,8% de cuota y 1.584.000 espectadores.

Y parecido fue el devenir de Gran Hermano Revolution. Gran Hermano 16, la última edición con Mercedes Milá al frente, llegó a alcanzar en los 2,8 millones de seguidores en una de sus galas. Una cifra que un año después disminuía notablemente con la incorporación de Vázquez como presentador, llegando tan solo a los 2.240.000 espectadores. «Cuando pienso en aquella época la recuerdo como una época muy complicada, pero para todas las televisiones, no solo para Gran hermano. Estoy convencido de que algo tuve que ver, pero nos olvidemos que el país no estaba para Grandes Hermanos. No es normal que un programa que acabó cerca del 20%, se desplomase de esa manera la siguiente edición», reflexionó Jorge sobre los datos unos meses más tarde del final de la edición.