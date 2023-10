Hace menos de un mes, Jorge Javier Vázquez regresaba a la televisión después de una baja médica que comenzó antes de que se emitiese el último programa de Sálvame, el programa que tantas alegrías le ha dado a lo largo de 14 años en antena. Renovado y con ganas de volver al medio donde mejor se desenvuelve, el de Badalona anunciaba su reaparición en sus propias redes sociales con un divertido mensaje dirigido a Pablo Motos, su principal competidor en la franja que se iba a emitir Cuentos chinos. Sin embargo, tres semanas después de su estreno, el programa era cancelado fulminantemente al no haber obtenido «los resultados esperados» de audiencia, lo que dejaba a Jorge Javier sin proyecto a la vista. Ahora, solo cinco días después, reconoce que nunca pensó que el proyecto pudiese fracasar.

Jorge Javier Vázquez en ‘Cuentos chinos’ / Telecinco

«Creía sinceramente que podríamos hacernos hueco en una franja muy complicada en la que, además, Telecinco llevaba mucho años sin apostar. Pese a todo, estaba convencido de que lo lograríamos», comienza relatando el periodista en su blog. Y es que desde que le presentaron el nuevo programa, siempre creyó que podrían convertirse en una alternativa. «Me decían que la lucha iba a ser dura pero yo siempre contestaba que menos de lo que pensábamos. Que después de tantos años haciendo televisión, seríamos capaces de conectar de nuevo con el público», explica. Pero no pudo ser. A pesar de haber conseguido grandes éxitos con formatos como Gran Hermano, donde también le costó hacerse un hueco al principio, o Supervivientes, nada hacía presagiar que su nueva aventura durarían tan poco.

De hecho, él mismo se había planteado cómo sería el desarrollo de Cuentos chinos. «Me preocupaba cómo iba a encajar que el programa no cumpliera con las expectativas: las mías y las de los demás. A veces es complicado pensar que no puedes estar a la altura de lo que los demás esperan de ti. Me duele mucho defraudar a los demás, me hace sentir vulnerable», ha confesado. Además, ha destacado que era plenamente consciente de que la cadena de Fuencarral «está pasando por un momento complicado y había que tener los pies en el suelo» a la hora de hacerse altas perspectivas con las audiencias que iban a conseguir. Sin embargo, hacía años que Jorge Javier no sabía lo que era esperar «con angustia, incluso con miedo, el resultado de un programa».

Jorge Javier Vázquez / Gtres

Así lo reconoce en su blog de Lecturas, donde también cuenta que siempre intentó mantenerse al margen de lo que la prensa publicase sobre él y sus Cuentos chinos para «sufrir lo menos posible». No obstante, ahora que ya ha pasado todo, ha querido dar un paso al frente para aclarar cómo se encuentra, desmentir los rumores sobre su posible bajón anímico y aclarar su futuro. «A partir de ahora se presentan ante mí numerosos escenarios: volver pronto a trabajar con un programa que funcione, no volver a trabajar en un tiempo, volver con otro fracaso, que no vuelva a trabajar nunca más», enumera. Por eso, dice, es hora de «estar tranquilo» y no anticiparse a lo que pueda suceder durante los próximos meses.

«Me enfrento a una situación nueva en un momento favorable de mi vida: tengo ya 53 años, una carrera a mis espaldas y sin miedo por lo que pueda sucederme en un futuro en el ámbito laboral», aclara. Por eso, lejos de querer victimizarse, ahora «toca aprender a enfrentarse a una agenda vacía libre de obligaciones y compromiso». Y aunque el catalán asegura no saber cómo se hace eso, señala que le motiva el hecho de aprenderlo.