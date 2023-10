Hace tan solo unos días, David Valldeperas confirmaba que su relación con Paz Padilla no estaba atravesando por su mejor momento. Tal y como aseguró el ex director de Sálvame, a día de hoy no mantiene ningún tipo de contacto con la humorista y es que, pese a la buena amistad que siempre han mostrado ante las cámaras, no está dispuesto a retomarla. «Se nos rompió el humor. Yo me llevaba muy bien con ella y trabajando congeniábamos mucho», comenzó a explicar. Prosiguió señalando que su relación se rompió unos meses después del final de Sálvame, cuando ocurrió un episodio del que no ha querido dar detalles y con el que sintió cierta decepción con la que era su amiga. «A mí me desencantó. Ella cree que yo soy parte de sus enemigos. Yo me creía su cariño y seguramente era un cariño por interés, para tener un aliado en la dirección frente a un show complicado», señalaba.

«Ella dejó de pasárselo bien en Sálvame desde hacía mucho tiempo. Empezó a tener relaciones tensas con algunos colaboradores. Ya estaba harta, no se implicaba y es un programa que necesitaba mucha implicación», continuaba expresando, dejando en evidencia que la etapa en la que la gaditana dejó de formar parte de la plantilla pudo estar ligada a este tipo de actitud, aunque, tiempo después, regresara al contenido diario.

Sin duda, las palabras pronunciadas por Valldeperas en el pódcast exclusivo de Podimo, presentado por Malbert y titulado Querido hater, no tardaron en hacerse virales, hasta tal punto que ha sido la propia Paz Padilla quien ha querido pronunciarse al respecto. La pasada noche, la presentadora acudía al 21º aniversario de las Bodegas Cepa 21 en Madrid y, sin tapujos, quiso desmontar las declaraciones del periodista: «Yo a David Valldeperas lo quiero mucho. Lo he querido mucho. Le deseo que sea muy feliz y que le vaya todo bien», señalaba.

Aprovechando su interacción con los medios, reiteraba que además de a Valldeperas, le deseaba lo mejor al resto de compañeros con los que ha compartido más de una década el mismo plató, apuntando que ella está «muy centrada en lo suyo», enfocando su atención con lo que le toca vivir ahora tras la cancelación de Sálvame. «La gente tiene que vivir el aquí y el ahora. De que me sirve a mí pensar donde estuve ayer», expresaba. No obstante, siempre tendrá buenos recuerdos para aquellos años y les desea a todos sus compañeros que sean muy felices: «Fue una etapa de mi vida, pero ahora estoy en otra», apuntaba.

Paz Padilla y David Valldeperas en Cádiz

La reacción de Paz Padilla ante las declaraciones de David Valldeperas y el recuerdo que mantiene sobre su etapa en Sálvame deja entrever que a día de hoy la presentadora prefiere explotar otras facetas profesionales que, hasta ahora, no había podido realizar, manteniéndose en un segundo plano de todas las polémicas que pueden salpicarle. Unas polémicas que continúa arrastrando desde su paso por el programa de corazón que le brindó un gran posicionamiento en la pequeña pantalla como presentadora durante más de diez años.