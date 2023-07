Paz Padilla estallaba hace unos días a través de las redes sociales para criticar que a su hermano se le ha retirado la concesión de un chiringuito que regentaba en la playa en Zahara de los Atunes. La actriz, que nunca se ha caracterizado por guardar silencio sobre lo que opina, ha compartido con sus seguidores los detalles de lo que, según su punto de vista, había ocurrido: «Quiero comentaros una cosa porque me estáis preguntando que qué pasa con el chiringuito de mi hermano, qué pasa con El Trompeta. Quiero deciros que este año no está El Trompeta Beach, ni va a estar porque ha salido hoy a quién se le ha otorgado la licencia del kiosco/bar», ha comentado la intérprete, muy molesta con la situación.

Paz Padilla en una captura de su perfil. / Redes sociales

Paz Padilla ha explicado que el Ayuntamiento de Barbate, responsable de la concesión, da la licencia para el bar para tres años, pero que su hermano lleva ya más de una década con ella, trabajando duramente para hacer crecer el negocio. Sin embargo, para sorpresa de la familia, el Consistorio ha otorgado la concesión a otros. «Esta mañana se han abierto las listas y se lo ha llevado uno, que no sabemos de dónde es, que ha apostado por el kiosco/bar de mi hermano la sorprendente cifra de 93 mil euros. ¿Tú me quieres decir a mí a cuánto tiene que vender la cerveza y los polos para pagar solo de alquiler 93 mil euros? ¿Qué está pasando, por qué el ayuntamiento permite eso? ¿De dónde viene ese dinero?», ha recalcado la que fuera una de las presentadoras de Sálvame.

Paz Padilla posando en un photocall. / Gtres

Ante sus quejas y su disgusto y, sobre todo, por todo el revuelo que se ha generado en las redes sociales, el Ayuntamiento ha respondido a las críticas y ha explicado su versión de los hechos. Ha sido en el programa Ya es mediodía donde Juan Miguel Muñoz, teniente alcalde de Barbate, ha comentado que lo que ha contado Paz Padilla no es correcto y ha recalcado que sus declaraciones no han sido muy acertadas.

Captura del programa ‘Ya es mediodía’. / Mediaset

El teniente alcalde de la localidad ha revelado que han pujado por el chiringuito unas veinte personas y que, en concreto, catorce de las ofertas estaban por encima de la del hermano de Paz Padilla. «Entiendo que no es agradable que le quiten el chiringuito después de once años, pero esto es así», ha recalcado. Además, ha dicho que hay tres ofertas más que se consideran desproporcionadas. «Si tienes acuerdos con patrocinadores que te aportan cantidades económicas y puedes demostrar que hay esos acuerdos… Hay que ser objetivos», ha explicado Juan Miguel Muñoz sobre los motivos por los cuales la cifra de la concesión era tan elevada. En cualquier caso ha querido dejar claro que, de momento, la concesión no se ha adjudicado, sino que están a la espera de que se presente toda la documentación solicitada.