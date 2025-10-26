Qué fue de Vanesa, la protagonista del audio de «Feliz Juagüelin grupo» que se hizo viral: su final que nadie esperaba

En España tenemos una habilidad especial para convertir lo cotidiano en algo memorable. Una palabra mal dicha un audio de WhatsApp pueden transformarse, casi sin quererlo, en fenómenos virales que nos acompañan durante años. Entre esos momentos que han pasado al imaginario colectivo está, sin duda, el famoso mensaje de voz que decía: «Feliz Juagüelin, grupo, soy Vanesa».

Aquella frase, enviada con toda la inocencia del mundo, se convirtió en uno de los audios más compartidos de las últimas décadas. Lo que empezó como una felicitación de Halloween terminó convirtiendo a su autora, Vanesa Rosa Cuadra López, en una de las protagonistas más queridas del humor digital español. Pero, ¿quién era realmente Vanesa y qué fue de ella?

Vanesa, la protagonista del audio viral «Feliz Juagüelin, grupo»

La noche del 31 de octubre de 2017, Vanesa, natural de Lérida, quiso felicitar Halloween a sus amigos y familiares enviando un mensaje de voz por WhatsApp: «Feliz Juagüelin, grupo, soy Vanesa». En cuestión de horas, aquel audio empezó a circular por grupos de amigos, redes sociales y programas de radio. Sin pretenderlo, Vanesa se había convertido en un fenómeno viral.

Al principio, Vanesa no entendía muy bien lo que estaba pasando. Como ella misma contaría más tarde, pensó que su mensaje sólo había llegado a su grupo de amigos pero, lejos de molestarse, se tomó la fama con sentido del humor. Abrió cuentas en Instagram y TikTok y llegó a tener más de 5.000 y 25.000 seguidores, respectivamente.

El éxito del audio no pasó desapercibido para los medios. En 2018, acudió como invitada a «Gente Maravillosa», donde recibió la visita del cantante Sergio Contreras, su artista favorito. A diferencia de otros personajes virales que buscan explotar su popularidad, Vanesa siempre mantuvo los pies en la tierra. Su entorno describía su éxito como algo que le «vino de golpe» sin buscarlo.

Con el tiempo, su nombre se convirtió en sinónimo de buen humor. Cada 31 de octubre, miles de personas en España compartían el audio como parte de la tradición. Halloween ya no es lo mismo sin escuchar el clásico «Feliz Juagüelin, grupo».

Un adiós inesperado

El 16 de febrero de 2024, Vanesa falleció a los 40 años, víctima de un infarto. Su familia lo comunicó a través de redes sociales, agradeciendo las muestras de apoyo y denunciando una posible negligencia médica.

«Gracias a todos los que han apoyado a Vanesa todo este tiempo. Lamento comunicar que, por culpa de la sanidad que tenemos en este país, así como podéis leer, Vanesa ya no está con nosotros por una negligencia médica. Ojalá podamos hacer justicia, ya que entre todos hacemos más. Un beso al cielo para ti mi ángel, has sido la persona más maravillosa y buena que podría existir, te amo».

«Muchas gracias por todo a todos. Vanesa, mi hermana, fue una bellísima persona y os doy las gracias a todos. Se fue luchando por una negligencia médica por un ataque al corazón supuestamente. Los médicos no la atendieron debidamente. No le hicieron un electrocardiograma teniendo taquicardias y queremos justificarlo en su nombre. Gracias por todo el respeto hacia su persona. Descansa en paz, hermana, siempre te tengo en mi corazón», escribió su hermana en Instagram.

El fallecimiento de Vanesa generó una oleada de mensajes en todas las plataformas. Decenas de usuarios compartieron el audio original con textos como «siempre nos harás sonreír, Vanesa» o «gracias por tanto humor y alegría».

Cada octubre, cuando se acerca Halloween, su audio vuelve a circular. No como un simple meme, sino como un recuerdo colectivo de una mujer que sin quererlo nos enseñó a reírnos de los pequeños errores y a disfrutar del lado más humano de la vida digital. En una entrevista en 2018, Vanesa confesó entre risas: «Lo dije mal, pero ya he aprendido a decirlo».

