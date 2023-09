¿Qué fue de Llum Barrera la compañera de piso de Belén en ‘Aquí no hay quien viva’?

A sus 54 años, Llum Barrera puede presumir de tener una dilatada trayectoria como actriz. Uno de sus proyectos más relevantes fue su participación en la famosa serie ‘Aquí no hay quien viva’. Se puso en la piel de la compañera de piso de Belén, el mítico personaje interpretado por Malena Alterio. Lo que pocos saben es que Llum estuvo a punto de protagonizar ‘Física o Química’, la ficción adolescente que arrasó en Antena 3 en 2008. Pero, ¿qué ha sido de la artista durante todo este tiempo? Lo cierto es que no ha dejado de trabajar y ha tenido la suerte de estar en activo desde 1999. Eso sí, reconoce que no ha sido un camino fácil.

Llum Barrera considera que en el mundo de la interpretación todavía hay mucho machismo. En una de sus entrevistas desveló que algunas recibían rechazos por cuestiones físicas o por tener cierta edad. Para que todo el mundo entendiera su caso nombró a José Coronado. «Está estupendo y puede seguir trabajando y nadie le dice nada, pero hay chicas de las que se dice que ya no. ¿Por qué?», preguntó visiblemente molesta. Fue en la misma intervención donde confesó que en el último momento perdió su papel en ‘Física o Química’.

La experiencia de Llum Barrera

Llum conoce el talento en todas sus versiones, de hecho también ha triunfado en la literatura gracias a Chica busca chico: Manual de ligue de una mujer desesperada, un libro que recibió muy buenos comentarios. La artista explica que el mercado de la interpretación es complejo y exigente. De hecho ella ha sido descartada de algunos proyectos sin ninguna explicación convincente. Es justo lo que le pasó cuando hizo las pruebas para ser la protagonista de ‘Física o Química’.

«Yo tenía ya todo hablado para ser la directora del centro. Me habían propuesto las directoras de casting, todo parecía que iba para adelante. Me había leído los tres primeros guiones», empieza diciendo. Sin embargo, «alguien dijo, pero ¿cómo va a hacer Llum Barrera de directora de un colegio? No sé qué excusas puso o qué razones expuso, si eran físicas o por no confiar». El caso es que se quedó sin papel en una de las series más importantes del momento.

Llum Barrera no quiere lamentarse

El personaje que le ofrecieron a Llum Barrera finalmente fue interpretado por la famosa actriz Nuria González. No obstante, prefiere no lamentarse porque después de esta propuesta vinieron muchas otras. «Al no hacer eso hice otras cosas también, o sea que lo que sucede conviene, hay que pensar eso». Todo esto lo contó en una entrevista radiofónica para Cadena SER. «Cuando pasa no lo entiendes, pero con el tiempo dices: sí, era mejor».

El secreto de la actriz

Lo que pocos saben es que Llum estudió Periodismo en la Universidad Autónoma de Barcelona e incluso llegó a colaborar con medios como ‘ABC’, pero la interpretación llamó a su puerta y decidió matricularse en el Instituto del Teatro. Su primer proyecto importante llegó en 2021, cuando le propusieron interpretar a Teresa en ‘7 vidas’.