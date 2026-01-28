«El deslizamiento de tierra continúa sin duda», por lo que «el perímetro de la zona roja aún no es definitivo, ya que, si el deslizamiento, lento pero inexorable, continuara, afectaría naturalmente a otras partes del barrio y a otras familias». Así se ha manifestado el ministro italiano de Protección Civil, Nello Musumeci, en relación con el deslizamiento de tierra en Niscemi (Sicilia), al que el mundo entero asiste perplejo.

La «zona roja», la que ha marcado Niscemi como el área que corre peligro de deslizamiento hacia el abismo, incluye tres barrios de la población: Sante Croci , Pirillo y Canalicchio.

El deslizamiento de tierra continúa y ha ocasionado ya que más de 1.500 personas hayan sido desalojadas, muchas de las cuales, si no todas, nunca podrán regresar a sus hogares. La fisura tiene un frente de aproximadamente de unos cuatro kilómetros, informa el diario La Sicilia.

Esta miércoles, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha sobrevolado la zona y ha destacado en una reunión con las autoridades locales que: «La situación es más compleja de lo que parecía en las primeras horas y el gobierno pretende garantizar respuestas inmediatas».

Un abbraccio agli abitanti ❣️#Niscemi #Sicilia pic.twitter.com/z42EW92r7j — 🅾️sservaMy👁️☮️🌈👠 (@OsservaMy) January 27, 2026

Los estudios del Departamento italiano de Protección Civil y el equipo científico de la Universidad de Florencia confirman el escenario más temido: la inestabilidad afecta a toda la ladera, con»la colina deslizándose hacia la llanura de Gela «. Por ello, el perímetro de seguridad se ha ampliado a 150 metros y se estima que muchas viviendas, especialmente en el borde del deslizamiento, estén ahora irreparablemente dañadas.

El deslizamiento permanece activo en Niscemi, alimentado por semanas de copiosas lluvias por el ciclón Harry. El suelo de la población, rico en arcilla y arena, reacciona como una esponja saturada de agua: cede a pedazos sin previo aviso, asegura el citado diario siciliano

El Consejo de Ministros de Meloni ha declarado el estado de emergencia en Sicilia, Calabria y Cerdeña y ha asignado 100 millones de euros para las primeras intervenciones urgentes.

Por su parte, los desalojados están recibiendo una contribución para el alojamiento independiente de 400 euros por unidad familiar, más 100 euros por cada miembro, hasta un máximo de 900 euros al mes durante 12 meses. Esta ayuda financiera pretende facilitar la transición del alojamiento de emergencia al temporal. Pero para los afectados no es suficiente, porque se preguntan: «¿Dónde viviremos dentro de seis, 12 o 24 meses?».