La previsión definitiva de la Aemet para el tiempo del 1 de noviembre y el puente de Todos los Santos

Queda tan solo un día para la noche más terrorífica del año, Halloween, que precederá al Día de Todos los Santos, el próximo domingo 1 de noviembre. Al caer el festivo en día dominical, éste pasará al lunes 2. Por lo que los españoles disfrutaremos de un puente de tres días. Hoy, viernes 30, el tiempo arrancará estable en gran parte del país.

Con respecto al resto del puente, y según los últimos datos oficiales, la estabilidad se impondrá en prácticamente todo el país. No obstante, una DANA podría aislarse en medio del Atlántico y aproximarse a Canarias, donde incrementarían las precipitaciones. También puede darse la presencia de lluvias en zonas del Mediterráneo durante la tarde del viernes.

Qué tiempo tendremos durante el Puente de Todos los Santos

El día de hoy va a ser una jornada predominantemente tranquila en España. Las altas presiones seguirán controlando el tiempo en superficie y dorsal en altura. Ambas brindarán un tiempo despejado, con nubes en altitud y temperaturas moderadas por la tarde.

Los intervalos nubosos solo cubrirán ligeramente los cielos del país. En el este, durante la tarde, podrían aparecer algunas lluvias tenues derivadas del flujo de levante. Asimismo, en las Islas Canarias también podrían haber lloviznas, principalmente en las islas occidentales.

Entre el sábado y el domingo, dicha DANA, que podría evolucionar en una borrasca fría separada, se establecería al noroeste de las Islas Canarias. De este modo, durante el puente no se descartan chubascos en el archipiélago, que podrían ser fuertes de forma local.

En territorio peninsular, el flujo de levante traerá precipitaciones en las provincias de la costa mediterránea. En áreas de Valencia, Alicante y las Islas Baleares, podrían ser más intensas y dejar mayores acumulaciones. En principio, no se esperan lluvias torrenciales.

En cuanto a las temperaturas, seguirán siendo muy elevadas en las horas vespertinas para la fecha en la que estamos, con máximas de hasta 10 ºC por encima de los valores normales. Sin embargo, desde hoy se podrían producir varios descensos, especialmente notorios el domingo.

Cómo será la noche de Halloween

Para la noche de Halloween, la del sábado 31, se prevé que siga la misma tendencia de las últimas madrugadas. Se presenta como una noche de escasa nubosidad, lo que impulsará que las temperaturas sean más frescas, si bien no frías para lo que debería ser en estas fechas.

A la estabilidad imperante es posible que se sumen algunas nieblas, con mayor probabilidad en la zona centro, este y meseta norte. En dichas regiones donde puedan aparecer, las mínimas podrían establecer ligeras subidas. En puntos del norte de Castilla y León, las mínimas bajarán de los 5 ºC casi con total seguridad e incluso se aproximarán a los 0 ºC en varias ciudades. En el interior, no superarán los 10 ºC.