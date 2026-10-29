Madrid se prepara para un fin de semana de Halloween repleto de planes

La oferta abarca desde pasajes del terror y altares tradicionales del Día de Muertos hasta actividades infantiles gratuitas, rutas de leyendas por el casco histórico y experiencias inmersivas en los distritos madrileños.

La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento han desplegado una agenda de actividades muy completa con vista al fin de semana de Halloween y la festividad de Todos los Santos. Durante las próximas jornadas, las calles, centros culturales, teatros y parques temáticos de la región van a albergar decenas de propuestas pensadas tanto para quienes buscan sensaciones fuertes como para aquellas familias que prefieren pasar un día festivo tranquilo sin alejarse de casa. La programación de este año logra trenzar la tradición anglosajona de disfraces y pasajes del terror con expresiones culturales hispanoamericanas de calado, entre las que destacan los altares de muertos mexicanos, configurando así una de las carteleras de ocio más variadas y concurridas del otoño.

Experiencias inmersivas y pasajes del terror en la región

Si lo que buscas es un buen susto o una ambientación oscura bien trabajada, vas a encontrar opciones repartidas por casi cualquier punto de la geografía madrileña. Dentro de la capital, espacios como el Parque de Atracciones en la Casa de Campo o el Parque Warner, ubicado en San Martín de la Vega, ya tienen a pleno rendimiento sus instalaciones de temporada: varios recorridos temáticos, espectáculos en directo y zonas de sustos donde es casi imposible no dar un brinco.

Ahora bien, si prefieres moverte por municipios cercanos y probar algo distinto, en Morata de Tajuña han montado algo especial. El Palacio Mac-Crohon acoge El Sonambulista, una experiencia interactiva que mezcla el recorrido de terror tradicional con la resolución de enigmas propia de una sala de escape. Las entradas para adultos parten de los 15 euros por persona, con pases organizados en grupos bastante reducidos para no perder ambiente. Por su parte, localidades como Cerceda o Arganda del Rey también han acondicionado sus propios pasajes al aire libre y en recintos municipales, pensando sobre todo en un público juvenil e infantil.

Altares de muertos y patrimonio cultural en el centro

La cara más cultural e histórica de la fiesta se concentra sobre todo en el corazón de Madrid. La Fundación Casa de México en España, situada en la calle Alberto Aguilera, vuelve a abrir las puertas de su afamado Altar de Muertos. Esta vez la instalación rinde un emotivo homenaje al compositor Agustín Lara, luciendo un despliegue de piezas artesanales, miles de flores de cempasúchil y las infaltables calaveras de azúcar.

Muy cerca de allí, el Teatro Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa levanta un altar monumental dedicado a la Generación del 27, uniendo el tributo a nuestros grandes nombres de la literatura con charlas divulgativas sobre cómo se percibe la muerte dentro de la cultura hispánica. Para rematar la oferta del centro, varias empresas de visitas guiadas ofrecen recorridos nocturnos a pie por el Madrid de los Austrias y el barrio de las Letras. Son paseos centrados en desenredar antiguos crímenes históricos, mitos urbanos y episodios de misterio que quedaron documentados en los archivos de la capital.

Actividades gratuitas y talleres infantiles por distritos

Los centros culturales de barrio tampoco se quedan al margen. En distritos como Fuencarral-El Pardo, Arganzuela o Chamberí han organizado una batería de talleres gratuitos —o de coste simbólico— pensados para que los más pequeños pasen la tarde entretenidos. Hay sesiones para confeccionar máscaras, vaciar calabazas o arreglar disfraces, acompañadas casi siempre por cuentacuentos y pequeños espectáculos de magia.

En Villaverde la propuesta cambia de ritmo con una Masterclass Zumba Halloween en la Instalación Deportiva Municipal Básica Los Rosales I, combinando música, baile y disfraces a partes iguales. Las bibliotecas públicas de la red municipal suman a su vez proyecciones de cine infantil durante todo el fin de semana. Mientras tanto, en barrios como Arganzuela, han sido las propias asociaciones de comerciantes las que se han coordinado para fijar rutas de «truco o trato», permitiendo que los niños disfrazados vayan pidiendo caramelos por las tiendas del barrio de forma segura.

Propuestas al aire libre y visitas guiadas

Para quienes huyan del ruido o prefieran una escapada a la naturaleza sin sustos de por medio, el municipio de Chapinería sugiere un paseo guiado bajo el título Leyendas y Tradiciones. Es una ruta a pie, totalmente gratuita, que ayuda a entender los orígenes celtas del antiguo festival de Samhain y cómo terminó conectando con las costumbres locales de la sierra. Eso sí, para acudir hace falta reservar plaza con antelación a través de la oficina de turismo local.

Otros rincones con historia, como San Lorenzo de El Escorial o Alcalá de Henares, rematan el escaparate de planes con visitas teatralizadas por sus cascos antiguos, ciclos de cine clásico de misterio y funciones de teatro tradicional vinculadas a estas fechas, asegurando que prácticamente cualquier visitante encuentre una excusa para salir este fin de semana.