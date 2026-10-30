Cielos nublados despejándose en Andalucía: consulta la previsión de AEMET para hoy

Cielos nubosos cubren en el conjunto del territorio andaluz, aunque se prevé que a lo largo de la tarde tiendan a despejarse. En las zonas costeras y montañosas de la vertiente mediterránea, se registrarán intervalos de nubes bajas. Las temperaturas mínimas experimentarán un leve ascenso, mientras que las máximas se mantendrán sin cambios. Los vientos serán flojos y variables, con un levante más fuerte en el Estrecho que añade un toque de dinamismo a la jornada.

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Previsión del tiempo en Andalucía hoy 30 de octubre

Cielo despejado y sol radiante en Sevilla

El cielo se despereza lento en Sevilla, donde el sol asomará su rostro a las 07:46, prometiendo una jornada cálida con temperaturas que rondarán los 29 grados. A medida que avanza la mañana, la brisa del noreste se sentirá suave, con una velocidad de 10 km/h que facilitará la sensación de bienestar en el ambiente a pesar de la humedad relativa, que alcanzará su punto máximo con un aire algo cargado. No hay riesgo de lluvia, lo que permitirá disfrutar del día sin preocupaciones.

Ya por la tarde, el sol brillará intensamente, elevando la sensación térmica a su máxima expresión. Los 29 grados se sentirán como un regalo del verano, mientras que el cielo se vestirá de un azul profundo para dar paso a una noche que promete ser clara y agradable. A la hora de la puesta del sol, a las 18:27, Sevilla se verá envuelta en un cálido atardecer, invitándonos a disfrutar de la vida al aire libre bajo su encantadora luz.

CÃ³rdoba: ambiente inestable con viento y nubes

Una mañana en Córdoba despierta con una sensación de inestabilidad en el aire, como si el cielo mismo estuviera indeciso entre el azul y la grisácea amenaza de lluvia. Las nubes, a lo largo del día, irán tomando protagonismo y con ellas, un viento notable que comenzará a soplar desde el este a unos 10 km/h, dejando una atmósfera cargada de humedad que alcanzará el 100% en su punto máximo.

A medida que avanza la jornada, el contraste se hará evidente: por la mañana, disfrutar de temperaturas agradables que rondan los 19°C, dará paso a una tarde más fresca, donde la máxima se quedará en 26°C. Con ráfagas de viento que pueden superar los 30 km/h, se recomienda llevar paraguas y abrigarse bien al caer la noche, pues se prevén temperaturas mínimas que podrían descender hasta 9°C, dejando una sensación térmica incómoda.

En Huelva, cielo despejado y ambiente agradable

El tiempo se presentará estable a lo largo de la jornada, con un cielo mayormente despejado por la mañana y algo de nubosidad en la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 27 grados, proporcionando una sensación térmica agradable. El viento será leve, lo que hará que la brisa sea un compañero agradable.

Este día es ideal para pasear y disfrutar de actividades al aire libre, ya que el ambiente tranquilo invita a salir y relajarse. Un buen momento para aprovechar, quizás para dar un paseo por el centro o disfrutar de un café en una terraza.

Cielo despejado y ambiente agradable en CÃ¡diz

El día amanece en Cádiz con el cielo despejado, invitando a disfrutar de la jornada. La temperatura mínima se sitúa en 17 °C, pero con la influencia del viento del sureste, que soplará a 15 km/h, la sensación térmica podría ser algo más fresca. A lo largo de la mañana, disfrutaremos de un ambiente agradable y sin probabilidad de lluvia.

Por la tarde, se prevé una máxima de 25 °C, manteniendo el cielo despejado y una humedad que, aunque será algo elevada, no alcanzará niveles incómodos. Con 11 horas de luz desde el amanecer a las 07:46 hasta el ocaso a las 18:30, será un día ideal para pasear por la ciudad y disfrutar del buen tiempo.

JaÃ©n: cielo despejado y ambiente agradable

La mañana en Jaén se presenta con un cielo despejado y temperaturas frescas que rondan los 16 grados. Un suave viento del noreste, a unos 5 km/h, hace que el ambiente sea agradable para un paseo matutino. A medida que avanzamos hacia la tarde, la temperatura irá ascendiendo, alcanzando un máximo de 25 grados y el cielo se mantendrá mayormente soleado. Es un buen día para salir con ropa ligera y disfrutar de la calidez del sol en la piel. Recuerda hidratarte y disfrutar del buen tiempo.

Cielo despejado y tarde cálida en MÃ¡laga

Las primeras horas traen un cielo despejado y fresco, con mínimas que rondan los 17°C. La mañana avanza con temperaturas agradables a medida que el sol asoma, alcanzando hasta 20°C. Sin embargo, la tarde se presentará más cálida, superando los 25°C y con un cielo que se irá cubriendo lentamente.

A lo largo del día, el viento del sureste soplará a una velocidad moderada, haciendo que la sensación térmica máxima se mantenga en esos 25°C esperados. Con baja probabilidad de lluvia, no se anticipan precipitaciones, pero es recomendable disfrutar del día al aire libre, aprovechando el clima benévolo de Málaga.

Granada: cielo despejado y ambiente cálido

La mañana en Granada se presenta tranquila, con un cielo despejado que invita a disfrutar del aire fresco. Las temperaturas rondarán los 12 grados, lo que promete un inicio de jornada agradable, ideal para un paseo matutino.

A medida que avance el día, las temperaturas irán ascendiendo, alcanzando una máxima de 24 grados por la tarde, con cielos que se mantendrán claros. Es una jornada perfecta para llevar ropa cómoda y ligera y no olvides disfrutar de un buen café al sol.

AlmerÃ­a: cielo despejado y suave brisa

Las primeras horas traen un cielo despejado y fresco, con temperaturas que rondan los 17 grados, que darán paso a una agradable mañana. A medida que avance el día, el mercurio ascenderá hasta alcanzar una máxima de 25 grados, mientras una suave brisa del sur a 10 km/h aportará frescor a la jornada.

Sin embargo, se recomienda disfrutar del sol matutino, ya que por la tarde se anticipan algunas nubes y descensos en la sensación térmica, que se hará más notoria al caer la tarde. La humedad relativa variará entre un 55 y un 90%, lo que podría hacer que se sienta algo más de calor en algunos momentos.