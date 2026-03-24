La previsión de la AEMET lo avala: toda España en alerta a partir del jueves por la vuelta del frío polar

Toda España en alerta a partir del jueves por la vuelta al frío polar, la previsión de la AEMET avala lo que realmente puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días. Los expertos que analizan el tiempo no dudan en darnos algunos elementos que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que realmente cada detalle puede ser esencial. Tocará conocer en primera persona qué es lo que nos está esperando en estos días en los que realmente cada detalle puede ser esencial. En estos días en los que realmente cada detalle puede acabar marcando una diferencia significativa.

Con esta entrada a la primavera que esperaríamos en unos días en los que realmente el sol parece que ha escapado por completo. En su lugar, vamos a tener un aparente retroceso a un tiempo en el que quizás hasta el momento desconocíamos algunos detalles que quizás hasta la fecha no sabíamos. Es hora de saber qué es lo que nos está esperando en estos días en los que realmente todo puede ser posible.

Lo avala esta previsión de la AEMET

Los expertos de la AEMET no dudan en apostar claramente por un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que realmente cada detalle puede ser esencial. Por lo que, puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días.

Parece que el tiempo puede acabar siendo lo que nos dará en estos días en los que realmente puede convertirse en estos días en los que realmente cada detalle será esencial. Estaremos a merced de un giro radical que puede llegar en horas, con estos días en los que realmente tendremos que afrontar en estos días.

Estaremos pendientes de cambio de ciclo que puede acabar siendo lo que nos dará una novedad destacada que puede materializarse en cuestión de horas. Por lo que, quizás hasta el momento no sabíamos lo que podríamos tener en mente, con unas vacaciones a la vuelta de la esquina.

La AEMET no duda en lanzar una importante alerta que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que realmente puede convertirse en la antesala de algo más. Estaremos muy pendientes de una previsión que puede ser esencial.

A partir de este jueves vuelve el frío polar

El frío polar vuelve a España ante lo que está a punto de pasar, parece que este descenso de las temperaturas que pueden acabar siendo las que nos golpearán de lleno en estas próximas jornadas. Tendremos que visualizar un destacado cambio que podría acabar siendo lo que nos acompañará en estos días.

Los expertos de la AEMET no dudan en apostar claramente por lo que, realmente cada detalle puede ser esencial. Tal y como explican desde su web: «En el Cantábrico los restos de un frente frío dejarán precipitaciones débiles o moderadas y, a últimas horas, en forma de nieve a partir de los 1000 metros en la cordillera Cantábrica y en Pirineos. En el resto de la Península y en Baleares predominará la estabilidad y los cielos estarán poco nubosos o despejados. No se descartan algunas nubes bajas por la mañana en los litorales del mar de Alborán. En Canarias continuará la inestabilidad asociada a los restos de la borrasca Therese con cielos nubosos y chubascos, que pueden ser fuertes en las islas más montañosas y venir acompañados de tormenta. Son probables las nieblas matinales en zonas del interior del Cantábrico. Las temperaturas máximas descenderán, de manera notable, en el extremo norte, y aumentarán en el resto. Las mínimas aumentarán en la mitad norte y descenderán en la sur. Las temperaturas en los archipiélagos sufrirán pocos cambios. Habrá heladas débiles en zonas altas de montaña. Predominará el viento flojo de componente norte en la Península, más intenso en la mitad norte; en el Ampurdán y en el valle del Ebro soplará fuerte y con rachas muy fuertes por la tarde; en los litorales del sur el viento será flojo y del este, y en los litorales del este y en Baleares, flojo y del sur. En Canarias soplará el alisio, moderado».

Las temperaturas se desplomarán por momentos: «Las temperaturas máximas descenderán de manera generalizada en la Península y en Baleares, notablemente en la meseta norte, en el entorno de los sistemas Central e Ibérico y en Pirineos, y aumentarán en el Estrecho; las mínimas descenderán en la mitad norte, aumentarán en la mitad sur y no variarán en Baleares. En Canarias las temperaturas apenas variarán. Habrá heladas débiles en zonas altas de la mitad norte.

Predominará el viento de componente norte en la Península y en Baleares: cierzo moderado o fuerte en el valle del Ebro y con rachas muy fuertes en las sierras prelitorales de Castellón y de Tarragona, tramontana moderada y con rachas muy fuertes en el Ampurdán y en Menorca, y flojo o moderado en el resto. En los litorales del mar de Alborán y del golfo de Cádiz el viento será del este y moderado. En Canarias el alisio será moderado».