El preocupante mensaje de Roberto Brasero que pone en alerta a España

Roberto Brasero pone en alerta a España ante un preocupante dato que debemos tener en cuenta en estos días. Habrá llegado el momento de empezar a pensar en lo que tenemos por delante y en todo lo que nos está esperando. Una opción de lo más recomendable que puede acabar siendo la que nos acompañe en estos días que tenemos por delante y que afectará de lleno al puente, es esta previsión del tiempo con algunas novedades destacadas que debemos tener en cuenta.

Los expertos están muy pendientes de una previsión del tiempo que quizás nadie hubiera esperado hasta estas fechas que tenemos por delante. Es hora de apostar claramente por estar pendiente de un cielo y de unas temperaturas que pueden llegar a ser las que cambien por completo todo lo que tenemos por delante. Por lo que, debemos tener en cuenta lo que nos está esperando en estas jornadas que tenemos por delante. Nos espera una situación que puede acabar siendo el que marque un antes y un después en estos días que tenemos por delante. Roberto Brasero nos lanza una importante alerta que debemos tener en cuenta.

Roberto Brasero pone en alerta a España

España se prepara para enfrentarse a un nuevo mes, el último del calendario y uno para los que debemos estar preparados. Especialmente en estos días que tenemos por delante y en todo lo que nos está esperando. Una opción que debemos tener en cuenta y que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta.

Es el momento de estar pendientes de un destacado cambio en el tiempo que debemos estar esperando y que puede acabar siendo el que marque un antes y un después. Por lo que, habrá llegado de mirar al cielo e intentar encontrar esas señales del invierno que parece que no termina de llegar.

Sin duda alguna, tenemos por delante una serie de cambios que serán los que nos acompañarán en unos días en los que quizás todo lo que pasa a nuestro alrededor refleja una importante anomalía que no podemos dejar de ver una y otra vez. Parece que este año anómalo en cuanto a lluvias se refiere, también lo acabará siendo con las temperaturas. La previsión del tiempo de Roberto Brasero para estos días nos aporta un dato que pone los pelos de punta y nos acabará afectando a todos.

Esta es la previsión del tiempo de Roberto Brasero

La dura advertencia de Roberto Brasero pone los pelos de punta, sobre todo, de cara a unos datos que son claves para entender la situación que estamos viviendo. Tal y como explica desde su canal del Tiempo: «Dice el refrán que «Por los Santos, nieve en los altos, y por San Andrés, la nieve en los pies». Deberíamos estar ya encarando la parte más fría del otoño que nos prepara para el tiempo invernal, pero este año no se cumplirá el refrán. Ni nevadas, ni siquiera heladas vamos a tener mañana día San Andrés, 30 de noviembre, con el que termina un mes que empieza con el Día de Todos los Santos donde ya podríamos haber tenido nevadas en zonas de montaña, en los altos, pero tampoco fue así. Termina un mes de noviembre en el que el protagonismo lo han tenido las lluvias fueres de la segunda DANA que tuvimos el día 13 y las consecuencias de la riada que nos dejó la primera, de la que hoy justo se cumple un mes y todavía con mucho por hacer en el caso de la zona más afectada en Valencia, sobre todo. Pero no puede pasar desapercibida esa otra característica que seguramente destaque en el balance mensual que sacará AEMET dentro de unos días y donde se constatará el carácter anómalo de unas temperaturas que han estado por encima de la media mensual de noviembre. Algo que en este 2024 no es ninguna novedad: solo junio y septiembre tuvieron un carácter frío, es decir, con una temperatura por debajo de su media mensual. Mayo estuvo en su media y enero, febrero, marzo, abril, julio, agosto y octubre han sido meses de carácter cálido, es decir, con una temperatura media por encima de su media mensual. Y en algunos casos muy por encima, cono el mes de enero: este enero de 2024 fue el enero más cálido desde el comienzo de la serie en 1961, superando en 0,4°C a enero de 2016, hasta ahora el más cálido desde que hay registros».

Por lo que, de momento, tenemos un mes de diciembre con ciertas novedades que debemos tener en cuenta y que quizás acaben siendo las que marcarán la diferencia. Pero será a partir de finales de esta semana, de momento, las temperaturas seguirán siendo especialmente suaves para esta época del año.