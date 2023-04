El preocupante mensaje de la hija de José Luis Gil: «Qué triste…»

Los amantes del mundo de la interpretación en general y los seguidores de la serie ‘La que se avecina’ en particular están muy preocupados por José Luis Gil. Recordemos que al actor le dio un ictus en noviembre de 2021 y todavía no ha terminado de recuperarse. El proceso es lento y su familia está pendiente de él. Una de las principales fuentes de información es su hija Irene. Podríamos decir que es la portavoz. Siempre que sucede algo lo comparte en las redes sociales para que no haya espacio a la especulación.

Irene Gil desveló hace unos meses que su padre había tenido una caída y se había fracturado el brazo. Todo lo que pasa lo cuenta, guardando siempre un gran respeto hacia José Luis, para que no circulen rumores sin fundamentos. La hija del actor ha lanzado un nuevo mensaje que ha preocupado todavía más, pero antes de desvelar el contenido de este texto debemos hacer una aclaración. José Luis está bien asesorado y se está recuperando fenomenal, a pesar de que todavía no pueda regresar a ‘La que se avecina’.

El mensaje de Irene Gil

Ha muerto un compañero y amigo de José Luis Gil. El humorista Mauro Muñiz de Urquiza, más conocido como don Mauro ha fallecido de forma repentina a los 58 años. Así lo contó Luis Piedrahita: “Ha fallecido Don Mauro. Un cómico de pura cepa, uno de los de siempre. Un tío comprometido, culto y conocedor. Un clásico. DEP. No ha sido el único. Multitud de rostros conocidos manifestaron su desolación en las redes sociales porque Mauro era un artista querido y muy reconocido.

Irene ha querido aportar su granito de arena y ha escrito un mensaje muy especial en su Instagram que sin duda habrá emocionado a la familia Muñiz. Tenemos que tener en cuenta que José Luis conocía mucho a Mauro porque trabajaron juntos en ‘La que se avecina’. Ambos son grandes actores y fuera de cámara conectaron muy bien. Han compartido grandes experiencias, por eso el actor también está afectado. Las palabras de su hija han emocionado a todos.

Un episodio triste

Irene Gil ha demostrado que tiene una gran sensibilidad para la escritura. Le ha dedicado unas bonitas palabras al amigo de su padre. “Hoy he recibido otra de esas llamadas que te rompen el alma. Esa mirada limpia, inteligente, socarrona. Nos trajo alegría en unos meses imposibles. Qué triste has dejado a mi padre, que tristes nos quedamos todos los que tuvimos la suerte de conocerte. Divertido, culto, guapo, músico de los grandes y buena gente. Mauro, esto sin ti va a ser mucho peor. Pienso en Martina y en Carlota, han perdido un padrazo. Buen viaje”, ha escrito.

La recuperación de José Luis Gil

José Luis Gil se encuentra bien. Indudablemente este suceso le ha desconcertado, pero todo está en orden. Se ha puesto en manos de los mejores especialistas y lo más importante de todo es que tiene a su familia al lado. Le han dado la mano y no le sueltan. Muy pronto volverá a la acción, pero antes debe completar su tratamiento. Va por buen camino, pero no puede apresurarse. Todavía no puede volver a ‘La que se avecina’ porque los horarios de la serie son muy exigentes.