El portavoz de la AEMET lo confirma: se prevé un descenso muy fuerte de las temperaturas hoy en España y ya hay día para el fin de las lluvias

Se prevé un descenso muy fuerte de las temperaturas hoy en España y ya hay día para el fin de las lluvias, este portavoz de la AEMET lo confirma. Es hora de saber qué es lo que nos estará esperando en unos días en los que quizás tenemos que empezar a pensar en unos cambios de tendencia que pueden acabar generando más de una sorpresa inesperada en unas jornadas en las que cada pequeño gesto cuenta.

Agosto se nos escapa de las manos y con él desaparece estos días en los que quizás tendremos que empezar a ver llegar una novedad esencial. En estos días en los que tocará saber qué es lo que nos estará esperando en unos días cargados de actividad. Es hora de conocer la previsión del tiempo de unos días en los que parece que dejamos atrás uno de los veranos más calurosos de los últimos tiempos. En su lugar, tenemos por delante un destacado cambio que puede hacernos pensar en este cambio de tendencia esencial en esta

Lo confirma el portavoz de la AEMET

Los expertos de la AEMET no dudan en darnos una serie de detalles que harán ver en esta previsión del tiempo un marcado cambio de tendencia. De lo que pensábamos que podría ser una realidad que va en aumento, hasta un cambio de ciclo que puede ser esencial que tengamos en consideración.

El tiempo se convierte en una auténtica pesadilla para la que quizás no estamos del todo preparados, sino más bien todo lo contrario. Esta previsión del tiempo que tenemos por delante puede acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa del todo inesperada.

Estos mapas del tiempo que parece que son una realidad en estos días en los que parece que ese calor extremo de días pasados empieza a quedar lejos. En su lugar, lo que nos espera es una novedad que nos sumerge de lleno en este cambio de estación que parece más cerca que nunca.

El final de agosto representa esta transición que vemos en la propia naturaleza, pero también en una realidad que va sumergiéndose poco a poco en un otoño que este año parece que llegará con una fuerza que pocos esperaríamos ver llegar.

Se prevé un descenso muy fuerte de las temperaturas hoy en España y ya hay día para el fin de las lluvias

Un descenso muy fuerte de las temperaturas hoy en España y ya hay día para el fin de las lluvias. El tiempo se acabará convirtiendo en un elemento con el que no podemos hacer planes, sino más bien todo lo contrario. Lo que puede pasar es algo que puede acabar siendo esencial.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Se espera un día inestable marcado por una baja situada en el entorno de las islas británicas. Se prevé que los frentes asociados a la borrasca recorran Galicia, Asturias, el oeste de Castilla y León y Extremadura, y dejen cielos muy nubosos o cubiertos y precipitaciones localmente fuertes y/o persistentes y acompañadas de tormentas, especialmente en el sudoeste de Galicia; las precipitaciones pueden extenderse a otros puntos del Cantábrico y de las dos Castillas. De forma menos probable, podrían darse algunos chubascos débiles vespertinos en el sudeste, Melilla y Baleares, y por evolución diurna, en los Pirineos, donde pueden ser localmente fuertes y acompañados de tormenta. En Canarias, la cola de un frente se espera que oscurezca los cielos en la vertiente norte y deje precipitaciones localmente moderadas en las islas montañosas. Se esperan brumas en zonas montañosas del noroeste y calima débil en Baleares. Las temperaturas máximas bajarán en Canarias y de forma prácticamente generalizada en la Península, incluso notablemente en zonas del interior; en cambio, en los litorales y prelitorales mediterráneos subirán. Se podrán superar los 35 grados en puntos del valle del Ebro y de Mallorca, en los prelitorales del Levante y en zonas bajas del sudeste. Las mínimas también descenderán en casi toda la Península, salvo en el valle del Guadalquivir, Cataluña y los archipiélagos, donde se mantendrán sin cambios o subirán. Las mínimas no bajarán de 20 grados en Baleares».

Las alertas estarán activadas: «Chubascos fuertes en el noroeste peninsular, con acumulados significativos en el sudoeste de Galicia. Temperaturas elevadas en el valle del Ebro, las depresiones del nordeste y los prelitorales mediterráneos. Descenso notable de las temperaturas máximas (de al menos 6 grados) en puntos del interior peninsular. Rachas muy fuertes de viento en el interior de Cantabria. Se espera un predominio del viento del sudoeste en la Península, moderado en general y con intervalos fuertes o algunas rachas muy fuertes en zonas de montaña de la mitad norte; no se descartan rachas muy fuertes en puntos de Castilla y León. En el litoral del mar de Alborán y el norte de Galicia, se espera un poniente moderado; en Cantabria, es probable que el viento del sur venga acompañado de rachas muy fuertes. En Canarias, el viento de norte, moderado, tenderá a nordeste».