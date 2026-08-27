Hoy, 27 de agosto de 2026, la provincia de Zaragoza presenta un cielo poco nuboso que tenderá a intervalos nubosos por la tarde en Cinco Villas. Las temperaturas mínimas descenderán, mientras que las máximas bajarán en general, salvo en el extremo oriental, donde podrán aumentar. Se espera un viento flojo que se transformará en moderado del sur y suroeste por la tarde. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo despejado y calor intenso

El cielo de Zaragoza se presenta despejado y luminoso al amanecer del día, con el sol asomándose como un tímido invitado que promete calidez. A medida que avanza la jornada, la temperatura irá alcanzando un máximo de 35 grados, aunque la sensación térmica podría superar este umbral debido a la alta humedad, que se sentirá bastante cargada en el ambiente. La brisa soplará suavemente desde el sur, aunque, hacia el final de la tarde, las rachas podrían intensificarse, recordándonos que el viento también tiene su fuerza.

A primera hora de la madrugada, las temperaturas se mantendrán frescas en torno a los 22 grados, antes de elevarse a los 33 por la mañana. Tras el mediodía, el calor se hará más presente, pero sin el riesgo de lluvias, lo que nos permitirá disfrutar del sol en todo su esplendor. La jornada culminará con un hermoso atardecer alrededor de las 20:44, momento en el que la temperatura descenderá progresivamente a 24 grados, ofreciendo una noche agradable y serena en la ciudad.

Calatayud: nubes y viento con posibles lluvias

Las nubes se agrupan sobre Calatayud, presagiando un día de inestabilidad donde las corrientes de aire podrían alterar el ritmo habitual. La mañana despierta con un cielo parcialmente cubierto y una temperatura fresca de 17 grados, mientras el viento sopla del sureste a una velocidad de 25 km/h, creando una sensación térmica más baja.

A medida que avance la jornada, los nubarrones pueden dejar caer lluvias dispersas con una probabilidad del 20%. La tarde traerá un ligero descenso térmico, alcanzando un máximo de 30 grados, pero la sensación envolvente de humedad, que podría llegar hasta el 65%, podría hacer que el calor se sienta más intenso. Con ráfagas de viento que superan los 45 km/h, mejor será llevar un paraguas a mano, por si acaso.

Tarazona: cielo despejado y ambiente agradable

El tiempo se presenta estable, con algunas nubes dispersas que no impedirán disfrutar de temperaturas agradables que oscilarán entre los 17 y 28 grados. Aunque existe una ligera posibilidad de lluvia, esta es mínima y el viento soplará suavemente desde el sur, aportando una sensación fresca a lo largo del día.

Una jornada así es ideal para pasear por el centro o realizar actividades al aire libre. La tranquilidad del ambiente invita a disfrutar de un café en una terraza o a dar un paseo por los alrededores, aprovechando la calma de un día que promete ser placentero.

Principales avisos para hoy en Zaragoza según la AEMET