10 grados menos y lluvias nunca vistas hoy en España: la AEMET manda un aviso a estas comunidades

La AEMET manda un aviso a estas comunidades, hasta 10 grados menos y lluvias nunca vistas hoy en estas comunidades. Será mejor que nos empecemos a preparar para lo peor, con la mirada puesta a una serie de cambios que pueden ser los que nos acompañará de lleno. En estos días en los que quizás tendremos que empezar a visualizar algunos cambios destacados. El tiempo parece que no nos dará ninguna tregua, en estas jornadas en las que realmente aprovechamos cada elemento al máximo.

Estaremos muy pendientes de una serie de cambios que llegan a toda velocidad y que pueden acabar generando más de una sorpresa inesperada. El tiempo acabará siendo el que marcará la situación a las puertas del último fin de semana de vacaciones de muchos, que ven estos días el final de una serie de detalles que pueden convertirse en un problema para muchos. Esta situación que tenemos por delante acabará marcando una serie de cambios que llegarán a toda velocidad y que pueden acabar siendo histórica, la AEMET deberá mandar un aviso ante lo que está por llegar en estos días.

La AEMET manda un aviso a estas comunidades

Manda un aviso a estas comunidades, la AEMET no duda en darnos una serie de detalles que pueden acabar siendo los que nos marcarán muy de cerca. Estos expertos nos advierten de lo que puede pasar en unos días en los que el tiempo acabará siendo esencial.

Estamos volviendo poco a poco a una normalidad que puede acabar siendo la que nos acompañará en unas jornadas en las que cada detalle cuenta. El tiempo acabará siendo el que mejor se adaptará a estos días en los que deberemos tener en consideración lo que puede pasar en breve.

Este aviso se convierte en una auténtica pesadilla cuando descubrimos lo que nos estará esperando en unos días en los que realmente cada paso cuenta y podría acabar siendo el que nos acompañará en breve. Es momento de saber qué es lo que tenemos por delante en estos días plagados de acción.

Conocer que está cerca un nuevo aviso de la AEMET en unas comunidades en las que parece que el otoño será una realidad que golpea con fuerza en pleno verano, de tal manera que tocará conocer qué es lo que puede pasar en breve.

10 grados menos y lluvias nunca vistas hoy en España

Lluvias nunca vistas hoy en España y hasta 10 grados menos, será mejor que nos empecemos a preparar para una serie de cambios que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno. El país se prepara para una recta final del mes de agosto que traerá sorpresas inesperadas, desde este mismo día.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Se espera un día inestable marcado por una baja situada en el entorno de las islas británicas. Se prevé que los frentes asociados a la borrasca recorran Galicia, Asturias, el oeste de Castilla y León y Extremadura, y dejen cielos muy nubosos o cubiertos y precipitaciones localmente fuertes y/o persistentes y acompañadas de tormentas, especialmente en el sudoeste de Galicia; las precipitaciones pueden extenderse a otros puntos del Cantábrico y de las dos Castillas. De forma menos probable, podrían darse algunos chubascos débiles vespertinos en el sudeste, Melilla y Baleares, y por evolución diurna, en los Pirineos, donde pueden ser localmente fuertes y acompañados de tormenta. En Canarias, la cola de un frente se espera que oscurezca los cielos en la vertiente norte y deje precipitaciones localmente moderadas en las islas montañosas. Se esperan brumas en zonas montañosas del noroeste y calima débil en Baleares. Las temperaturas máximas bajarán en Canarias y de forma prácticamente generalizada en la Península, incluso notablemente en zonas del interior; en cambio, en los litorales y prelitorales mediterráneos subirán. Se podrán superar los 35 grados en puntos del valle del Ebro y de Mallorca, en los prelitorales del Levante y en zonas bajas del sudeste. Las mínimas también descenderán en casi toda la Península, salvo en el valle del Guadalquivir, Cataluña y los archipiélagos, donde se mantendrán sin cambios o subirán. Las mínimas no bajarán de 20 grados en Baleares».

Las alertas estarán activadas: «Chubascos fuertes en el noroeste peninsular, con acumulados significativos en el sudoeste de Galicia. Temperaturas elevadas en el valle del Ebro, las depresiones del nordeste y los prelitorales mediterráneos. Descenso notable de las temperaturas máximas (de al menos 6 grados) en puntos del interior peninsular. Rachas muy fuertes de viento en el interior de Cantabria. Se espera un predominio del viento del sudoeste en la Península, moderado en general y con intervalos fuertes o algunas rachas muy fuertes en zonas de montaña de la mitad norte; no se descartan rachas muy fuertes en puntos de Castilla y León. En el litoral del mar de Alborán y el norte de Galicia, se espera un poniente moderado; en Cantabria, es probable que el viento del sur venga acompañado de rachas muy fuertes. En Canarias, el viento de norte, moderado, tenderá a nordeste».