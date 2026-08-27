Hoy 27 de agosto de 2026, en toda la provincia de Bizkaia se esperan intervalos de nubes medias y altas, con posibilidad de chubascos dispersos, especialmente en el litoral al final de la tarde. Las temperaturas mínimas descenderán ligeramente y las máximas también registrarán un moderado descenso. El viento será flojo, arreciando a moderado en Araba. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: nubosidad y chaparrones con calor leve

El cielo en Bilbao se presenta hoy con un ambiente algo gris y desapacible, como si la atmósfera decidiera echarse una siesta. A primera hora, es posible que algunos chubascos interrumpan la calma y se prevé que el riesgo de lluvia aumente durante la mañana, con la temperatura rondando los 19 grados, pero con una sensación térmica que podría caer a los 16. El viento del sur soplará con suavidad, aunque se prevén ráfagas que podrían superar los 30 km/h, así que aférrense a su paraguas.

Después del mediodía, el cielo dará un ligero respiro con nubes que serán protagonistas en la tarde. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 30 grados, lo que sumado a la humedad elevada brindará una sensación de calor notable. El ocaso será a las 20:55, dejando unas horas de luz que animarán a disfrutar de la velada, aunque con el riesgo de que algunos chaparrones regresen a escena en la tarde-noche.

Nubes y viento con lluvias anunciadas en Baracaldo

Las nubes amenazan con oscurecer el día en Baracaldo, mientras el viento sopla con fuerza, anunciando un cambio en la tranquilidad habitual. Al amanecer, el cielo se muestra gris y espectral, asomando lluvias que empezarán a dejar su huella desde primeras horas, con una probabilidad de hasta el 90%.

Por la mañana, la temperatura se posicionará en un fresco 19°C, pero será por la tarde cuando el tiempo se tornará más inestable, alcanzando un máximo de 30°C. Con rachas de viento de hasta 45 km/h y humedad que podría sentirse agobiante, es recomendable no olvidar el paraguas antes de salir.

Guecho: nubes y lluvia por la tarde

A primera hora de la mañana, Guecho amanecerá con un cielo mayormente despejado y temperaturas que rondarán los 20 grados. Sin embargo, durante el transcurso del día, se espera que la situación cambie con nubes que irán dominando el paisaje. La probabilidad de lluvia se sitúa en un 80%, especialmente en la tarde-noche, lo que podría traer un ambiente pesado y húmedo, ya que la humedad relativa alcanzará hasta el 90%.

Además, el viento soplará de componente sur, con ráfagas que podrían llegar a los 45 km/h, por lo que serán necesarias precauciones. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 29 grados, brindando una jornada variable que finalizará con un atardecer a las 20:55, dejando unas 13 horas de luz.

Santurce: ambiente templado con nubes pasajeras

El tiempo se presenta mayormente templado, con algunas nubes transitando por el cielo a medida que avanza el día. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 29 grados y se pueden registrar ligeras brisas del sureste que aportarán un toque fresco, aunque es posible que se sientan algunas ráfagas más intensas.

Con este ambiente tranquilo, es un buen momento para disfrutar de un paseo por el vecindario o realizar actividades al aire libre. Aunque hay pequeñas probabilidades de lluvia, no debería interferir en los planes del día, dejando espacio para relajarse y disfrutar de la jornada.

Cielos nublados y posibilidades de lluvia en Basauri

La mañana en Basauri se presenta con cielos mayormente nublados y una brisa suave, que hacen que la sensación térmica sea algo fresca. Aunque las temperaturas oscilan entre 16 y 19 grados, la posibilidad de lluvia está latente, lo que sugiere un inicio de jornada un tanto inestable. A medida que avance el día, las nubes irán cediendo paso a un cielo más despejado, aunque las probabilidades de lluvia persistirán en la tarde y noche. Es conveniente llevar algún abrigo ligero y no olvidar el paraguas por si acaso.

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