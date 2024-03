Pilla a su novio con otra y estalla: Alejandra Rubio lo larga todo

Alejandra Rubio no quería trabajar en televisión. Su abuela, la popular presentadora María Teresa Campos, le animó a estudiar Diseño de Moda y se matriculó en una de las mejores universidades de Madrid. El problema es que no tuvo una buena experiencia en este centro. En primer lugar se encontró con una nube de reporteros que, según ha explicado ella misma, le hacían sentir incómoda. Sus compañeros sabían perfectamente quién era, así que optó por abandonar el centro y regresar al año siguiente para formarse en Derecho. Sin embargo, la televisión se cruzó en su camino y poco a poco fue aceptando proyectos. En la actualidad se ha convertido en una de las colaboradoras más importantes de Telecinco, cadena donde ha dado explicaciones sobre su novio Carlo Costanzia.

Alejandra Rubio está saliendo con él hijo de Mar Flores, quien prefiere estar apartado de los rumores que circulan en la crónica social. Carlo Costanzia no puede escapar de la polémica. Hace unos años se convirtió en noticia debido a sus problemas con la justicia y ahora todo el mundo está hablando de él por su noviazgo con la hija de Terelu Campos. La cuestión es que está muy vigilado, por eso le han pillado junto a una joven y las teorías no se han hecho esperar. Alejandra ha estallado y lo ha largado todo. Está cansada de escuchar acusaciones y ha explicado que la chica que está con Carlo únicamente es su amiga.

La colaboradora de ‘Así es la vida’ defiende a Carlo Costanzia. Insiste en que no está molesta porque el actor tiene plena libertad para relacionarse con su círculo de amistades. Alejandra insiste en que ella también se relaciona con otra gente y eso no quiere decir que esté siendo infiel. «No sé si se pueden sacar imágenes de una persona anónima que no tiene que ver con esto. Cada uno tiene sus amigos, chicos y chicas. ¿Qué pasa, que por estar en una relación no puede verse con sus amigos? Ya no entiendo qué quieren más», ha declarado muy enfadada.

Alejandra Rubio pierde la paciencia

Alejandra Rubio cometió un error. En su momento pidió que la prensa dejase en paz a su novio y echó mano de la salud mental para intentar frenar el revuelo que se había formado con este romance. Algunos tertulianos como Alessandro Lequio recriminaron este comportamiento y alzaron la voz contra la hija de Terelu Campos. Esta última insiste en que está sometida a mucha presión, por eso considera que ciertos periodistas deberían pisar el freno antes de que sea demasiado tarde. Entiende perfectamente que su historia de amor con Carlo haya generado interés, pero recuerda que ella nunca ha hablado de su vida privada.

Lo cierto es que Alejandra, a pesar de pertenecer a una de las familias más importantes de nuestra crónica social, siempre ha tenido mucho reparo en hablar sobre ciertas polémicas. Ha optado por mantener un perfil discreto y no se ha pronunciado cuando le han preguntado por asuntos que estaban relacionados con su esfera íntima. En su momento dio una exclusiva con María Teresa Campos en ‘¡HOLA!’, pero lo cierto es que ha rechazado grandes ofertas por abrir su corazón delante de los espectadores.

Rubio tiene mucha experiencia en los medios de comunicación, así que ha perdido la paciencia y ha pedido aire. Recalca que confía plenamente en su novio, pues la chica con la que se ha dejado ver es simplemente una más dentro de su círculo de amistades, tanto es así que Alejandra conocía su existencia, por eso está tan tranquila. «La amistad entre hombre y mujer existe», recuerda muy visiblemente molesta.

Alejandra Rubio cuenta con el apoyo de Terelu Campos

Son muchos los que dicen que Terelu Campos no aprueba la relación de su hija con Carlo Costanzia. Algunos tertulianos como Pipi Estrada defienden que la presentadora intentó hablar con Alejandra para hacerle entrar en razón. La familia Campos, durante los años 90, fue sinónimo de exclusividad y supuestamente Terelu considera que la aparición de Carlo no beneficia a nadie. Eso es lo que defiende Pipi, pero delante de las cámaras la madre de Rubio asegura que no tiene ningún problema.

Carmen Borrego, tía de la colaboradora, también ha hablado sobre Costanzia, desmintiendo que las Campos que le vean con malos ojos. Insiste en que el actor cuenta con el apoyo y con el respaldo de la familia por el simple hecho de ser novio de Alejandra Rubio. Han decidido confiar en él hasta que no haya alguien que demuestre compruebas contundentes que no es de fiar. Mientras tanto, es uno más del clan y han pedido espacio para ver cómo evoluciona el romance.