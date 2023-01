Perseguida por las deudas: la lección de Shakira al recordar su durísima infancia

La revolución Shakira está más de moda que nunca. Si sus canciones ya se cantaban hace décadas, ahora todo lo que hace y dice es tenido más en cuenta. Por esto rescatamos una entrevista en la que le preguntaban las dificultades que pasó en casa cuando era niña. Y tenemos la lección de Shakira al recordar su durísima infancia.

Y es que no ha sido todo un camino de rosas hasta que empezó a cantar y obtuvo éxito. Shakira también lo pasó mal durante un tiempo.

La lección de Shakira al recordar su durísima infancia

En una entrevista, que hemos visto en un video de Tik Tok, la colombiana se sincera y habla de su infancia. No suele hablar demasiado sobre su vida privada y por esto es de apreciar que, de vez en cuando, nos regale declaraciones donde sí comenta sobre su familia.

Al parecer cuando ella era pequeña, sobre 7 u 8 años, su padre perdió el negocio que regentaba y recuerda el día que fue a su casa y vio que no estaban todos los muebles porque su padre los tuvo que vender con el fin de pagar sus deudas. Ella se enfadó con sus padres porque no entendía cómo eran tan malos en los negocios, algo que no comprendía en aquellos momentos porque con 7 años uno no es consciente de que no es nada fácil llevarlo.

En esos días sus padres la llevaron al parque y le mostraron muchos niños descalzos, sin familia, que habían sido abandonados y pensó que eso sí era mala suerte.

Desde ese día, la cantante se propuso tener éxito en la vida. Y pensó en apoyar a los niños y también a sus padres en todos los sentidos.

Una vez tuvo su primer éxito, con Pies Descalzos, que fue su tercer álbum, entonces creó su propia fundación. En esta entrevista, Shakira se abre en canal y explica cómo contribuyó a este cambio. Y por esto quiso hacerlo para el bien de los demás y el propio para no pasar más penurias en la vida.

Señala que nunca le faltó el apoyo de sus padres, ni educación, y todo ello fue lo que le hizo prosperar en la vida. Como hemos visto, la colombiana ha amasado una gran fortuna, a pesar de los problemas que arrastra con Hacienda. Tiene diversas casas y mucho más, y con sus reproducciones (ahora con sus canciones recientes) sigue aumentando su dinero.