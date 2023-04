El peligroso error que ha cometido Ana Obregón en su paseo con su nieta: los expertos se escandalizan

La polémica todavía no ha terminado. Ana Obregón sigue acaparando la atención de todos los medios y eso traer una seria consecuencia: cualquier paso que da se convierte en tendencia. Sus rivales están analizando todo al detalle y cada vez recibe críticas más consistentes. Telecinco ha realizado una investigación que está dando mucho de qué hablar. Ha emitido las primeras imágenes de Ana en movimiento. En un primer momento nadie se había dado cuenta de un detalle, pero ‘Socialité’ lo ha sacado todo a la luz.

Antes de profundizar en este asunto debemos analizar el contexto. Ana no compartió con nadie su deseo de traer una niña al mundo. Le pillaron cuando todo estaba hecho y las críticas fueron cada vez más contundentes. La actriz y presentadora se vio obligada a romper su silencio en su revista de cabecera para aclarar todos los rumores. Reconoció que la niña no era suya, era de su hijo Aless. Asegura que antes de morir le prometió que iba a continuar su legado, por eso no ha parado hasta cumplir su palabra. El problema es que ha seguido un camino bastante delicado.

Destapan el gran error de Ana Obregón

Ana Obregón ha mezclado tres procesos diferentes: una fecundación post mortem, una gestación subrogada y una adopción. La niña que tiene entre sus manos lleva el material genético de su hijo Aless, es decir: es su nieta. El problema es que legalmente está registrada como su hija, al menos eso es lo que han contado en Telecinco. Se ha llegado a decir que tendrá problemas con la justicia española porque ha dado demasiados detalles. El programa ‘Socialité’ ha intentado esclarecer el asunto y ha descubierto un error que no ha dejado indiferente a nadie.

La ex de Alessandro Lequio llevaba mucho tiempo encerrada en su piso de Miami. Ya ha publicado varias fotos de su nieta, así que la expectación se ha rebajado. Por ese motivo ha salido de casa y en Telecinco le han pillado. ‘Viernes Deluxe’ emitió las primeras imágenes en movimiento de la presentadora con su bebé. ‘Socialité’ las analizó al detalle y descubrió que Ana no lleva el carro de forma correcta. La niña no va mirando hacia ella y eso genera una serie de riesgos. Aseguran que cualquier golpe podría ser mucho más grave, por eso es necesario que la mamá tenga contacto vital con el bebé.

Una nueva polémica

El citado programa se ha puesto en contacto con una experta llamada Carla Bros. “Ana Obregón debería repensar la manera en la que pasea a su bebé, ya que no es muy adecuada. La supervisión que le puedes dar si lo ves es mucho mejor. Se pueden prevenir momentos de asfixia que serían nefastos para la salud del niño”, asegura la mencionada fuente. Ana ha comprado el mejor carro del mercado, pero no lo está usando bien. No tiene contacto visual con su nieta mientras pasea, por lo tanto no sabe en qué posición está. Como no podía ser de otra forma, las críticas no han tardado en llegar.

Ana no ha tenido en cuenta un detalle importante

Ana Obregón ha paseado a su nieta con la mejor intención, pero no ha tenido en cuenta que el carro estaba mal colocado. La experta que ha hablado con ‘Socialité’ asegura que es un error bastante serio. “Provoca que el vínculo entre ambas se haga más fuerte. Los niños que miran hacia la madre concilian mejor el sueño”, asegura. Lo peor es que ha puesto a la niña en peligro. “En caso de impacto con algún elemento del suelo, puede causar lesiones mucho más graves que si llevas al niño mirándote a ti”.