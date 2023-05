Pasmoso vídeo de una carterista robando en el Metro de la Barcelona de Colau

Las imágenes de carteristas pillados in fraganti en el momento en que roban a sus víctimas siempre atrapan como un imán. Las últimas son las que hemos conocido hoy mismo a través de los Mossos d’Esquadra, que han difundido cómo actúa una carterista en la Barcelona de Colau, con la mayor desvergüenza. Afortunadamente, el hurto no ha quedado impune esta vez.

En el vídeo que han subido los Mossos en sus redes, se ve cómo la carterista se sitúa detrás de la víctima, una mujer, en unas escaleras mecánicas ascendentes del Metro de Barcelona.

Amb agents de paisà enxampem una furtadora habitual mentre sostreia la cartera a una usuària del transport públic a Sants. La denunciem per un delicte de furt. Fixa’t bé com comet el fet per evitar que a tu també et passi 👇 pic.twitter.com/NSS7RDIf0w

— Mossos (@mossos) May 25, 2023