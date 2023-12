Las palabras más duras y sinceras de esta famosa de Telecinco: «Pido perdón si»

Hay una presentadora de Telecinco que, según sus propias palabras, lo ha pasado «muy mal» por culpa de uno de los programas más famosos de la cadena: ‘Sálvame’. Estamos hablando de Paz Padilla, quien trabajó en el citado espacio en calidad de presentadora durante mucho tiempo y parecía estar muy cómoda con las tramas que planteaban sus responsables. Ahora ha arremetido contra el formato asegurando que no estaba de acuerdo con la línea editorial y promete que ha conseguido frenar muchos escándalos para evitar daños innecesarios. La humorista está de plena actualidad gracias a un nuevo formato que lidera en Cuatro titulado ‘Te falta un viaje’.

David Valldeperas fue el primero en reconocer que ‘Sálvame’ tuvo muchos problemas con Paz Padilla, de hecho tomó la decisión de despedirla del formato. Ahora la artista quiere hacer justicia y ha puesto encima de la mesa lo que pasó. Recordemos que protagonizó un acalorado enfrentamiento con Belén Esteban en pleno directo por un asunto relacionado con las vacunas del coronavirus. A Paz le acusaron de estar en contra de estos fármacos y ella sigue insistiendo en que su comportamiento durante la pandemia ha sido impecable.

Las palabras más duras de Paz Padilla

«Pido perdón», ha contestado Paz Padilla cuando le han preguntado por su pasado en ‘Sálvame’. Reconoce que participó en el juego que le propusieron sus compañeros y asume que no se portó bien con algunas celebridades. No obstante, promete que frenó bastantes revuelos porque sabía que las consecuencias eran demoledoras «Hay cosas que te duelen en el alma. Yo optaba por el silencio, pero fue muy duro. No es bonito ir a un trabajo y no poder contar a tus compañeros que tu marido se está muriendo».

Paz Padilla perdió a su segundo marido a causa de una grave enfermedad y asegura que no tenía confianza con nadie de Telecinco para contarle este drama. Todo esto lo ha explicado en un podcast titulado ‘Lo que tú digas’. Es el único espacio donde se ha sentido libre para dar respuesta a todas las preguntas que hay acerca de su experiencia en el programa que lideraba Jorge Javier Vázquez.

Paz Padilla se venga de ‘Sálvame’

Paz considera que sus antiguos compañeros de ‘Sálvame’ interpretaban unos papeles que inevitablemente terminaron trasladando a sus vidas personales y cree que es ahí donde está el peligro. «Yo soy un personaje. Mi mánager es un vendedor de personajes, de productos, que es lo que soy yo. Pero tienes que diferenciarte del producto porque si no el personaje te come. Y hay gente a la que le ha comido el personaje y no se quitan la careta», explica en ‘Lo que tú digas’.

La presentadora no cumplió su objetivo

Paz Padilla defiende que no se fue antes de ‘Sálvame’ porque sentía que debía equilibrar la balanza. Pensaba que su sentido del humor iba a ayudar a pagar algunos fuegos, aunque al final descubrió que lo que estaba haciendo no tenía sentido y por eso ahora ha pedido disculpas. «Durante mucho tiempo pensé que tenía que estar y luego me di cuenta de que sobraba», comenta en un tono muy serio. «Pido perdón si alguna vez hice daño, que creo que sí, evidentemente, porque estaba ahí. Intenté hacerlo lo mejor posible y poner amor a todo lo que hacía».