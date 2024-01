Las palabras más duras de la hija de José Luis Gil: «Tiene problemas»

Ya se han cumplido dos años desde que José Luis Gil sufrió un ictus que le retiró de la profesión que tanto ama. El popular actor se ha mantenido al margen de la crónica social porque no está en disposición de dar explicaciones, así que ha sido su hija a la que ha tomado las riendas de la situación para evitar que circulen rumores sin fundamento. Irene Gil nunca ha querido ser famosa, pero no ha tenido más remedio que dar un paso adelante por el bien de su familia. Lo ha hecho para que todas aquellas personas que admiran a José Luis sepan cuál es la verdad.

«No creo que mi padre pueda volver a la televisión. Fue un ictus muy fuerte, que le ha dejado secuelas graves. Nosotros lo llevamos como podemos», desveló en una de sus últimas entrevistas. Y añadió: «Hemos hablado con los neurólogos, con el centro de rehabilitación y, aunque nadie nos dice que no haya nada que hacer, tampoco apuntan que la situación se arregle. Yo no lo veo, pero ojalá me equivoque y todo cambie a mejor en el futuro, aunque el paso del tiempo te hace perder las esperanzas».

Los problemas de José Luis Gil

Irene Gil ha hablado en la revista ‘Pronto’ para aclarar cuál es la situación que atraviesa su padre. Lo primero que ha hecho ha sido dejar claro que reconoce a todo el mundo, pero ha admitido que «tiene problemas» a la hora de comunicarse. Es un caso muy delicado y prefiere guardar las distancias, pero ha roto su silencio porque hay muchas dudas encima de la mesa y no quiere que se publique ninguna noticia falsa. Las circunstancias que está viviendo el protagonista de ‘La que se avecina’ son muy concretas.

«Tiene movilidad, pero claro, no es un hombre muy joven. Mi padre reconoce a todo el mundo. Si viene alguien a verle sabe quién es, se entera de todo, pero tiene problemas para comunicarse», comenta al respecto. Después ha explicado que sus compañeros de Telecinco no le visitan tanto como parece. Reconoce que contactan con él de vez en cuando, pero el actor lleva mucho tiempo sin ver algunos artistas de ‘La que se avecina’.

El entorno ha hablado

Fuentes cercanas a José Luis Gil aseguran que los actores de ‘La que se avecina’ están siendo descuidados. «A José Luis le hace ilusión que vayan a verle, se pone muy contento, pero deben de estar muy ocupados. Es evidente que han sentido muchísimo lo del ictus y le llaman por teléfono porque lo quieren y lo respetan. Todos sus compañeros lanzan mensajes llenos de optimismo, aunque la situación es complicada».

José Luis no volverá a la televisión

Al menos de momento, José Luis Gil no regresará a la pequeña pantalla, por mucho que sus compañeros de ‘La que se avecina’ den a entender que este momento está cada vez más cerca. «Se han dicho cosas que no se ajustan a la realidad de José Luis, quizá porque los que hablan no saben, pero están deseando que supere esta etapa tan difícil. Todos quieren verle de nuevo en activo, aunque, hoy por hoy, eso parece imposible», desvela a alguien que conoce perfectamente como es el estado de salud de Gil.