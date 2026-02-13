Ospina Abogados recibe el galardón a la mejor firma penalista en la gala de Iberian Lawyer

Madrid volvió a convertirse anoche en el epicentro del sector jurídico con la celebración de la gala de los Premios de la Abogacía Ibérica, organizada por Iberian Lawyer en el Hotel VP Madroño. La ceremonia reunió a destacados despachos, directivos y profesionales del ámbito legal de España y Portugal en una velada marcada por el reconocimiento a la excelencia en el ejercicio del Derecho, donde Ceca Magán, EY Abogados y Ospina Abogados se encontraron entre los premiados de la noche.

El evento, celebrado el 12 de febrero, congregó a representantes de las principales firmas y asesorías jurídicas del mercado ibérico en un ambiente de celebración y networking. Estos galardones, impulsados por la publicación especializada Iberian Lawyer, se han convertido en una de las citas más relevantes del calendario jurídico, al premiar el trabajo desarrollado durante el último año en distintas áreas de práctica, con criterios que valoran la complejidad de los asuntos, el impacto de los proyectos y la trayectoria profesional.

En esta edición, el protagonismo recayó en firmas como Ceca Magán, EY y Ospina Abogados, que lograron destacar en diferentes categorías gracias a su actividad reciente y su posicionamiento dentro del sector. La firma Ceca Magán, «Law Firm of the Year», demostró el peso de sus más de cinco décadas de trayectoria y una estructura consolidada a nivel nacional, continúa reforzando su presencia en el panorama jurídico empresarial español, donde figura entre los despachos de referencia por volumen de negocio y crecimiento sostenido.

Por su parte, EY Abogados volvió a confirmar su fortaleza en el ámbito del asesoramiento jurídico y laboral, en un año especialmente competitivo en el que numerosas firmas optaban a los galardones. El reconocimiento al trabajo de Silvia Bauzá como abogada del año, se suma al peso creciente de las grandes firmas multidisciplinares en el mercado ibérico, cada vez más centrado en operaciones complejas y en el asesoramiento estratégico a empresas.

Ospina Abogados también obtuvo reconocimiento en el ámbito penal económico y la litigación estratégica en práctica laboral y delitos contra los trabajadores. Dirigido por Juan Gonzalo Ospina, el despacho estuvo representado en la velada por los socios Beatriz Uriarte y Juan Antonio García Jabaloy. La firma ha venido recibiendo reconocimientos en certámenes organizados por Iberian Lawyer y otros rankings del sector. En esta ocasión recibió el galardón a mejor despacho penalista del año, basado en su actividad reciente en casos relevantes.

La alfombra roja también fue pisada por firmas portuguesas como Augusta Abogados, Sérvulo & Associados o Nuno Abranches Pinto, un sector que gana peso y relevancia fuera de sus fronteras.

La gala, que incluyó cóctel de bienvenida y ceremonia, volvió a demostrar el peso creciente de los premios jurídicos como punto de encuentro del sector, donde además de celebrarse los éxitos profesionales se comparten tendencias, estrategias y retos comunes de la abogacía ibérica. La asistencia de socios directores, responsables de área y profesionales destacados evidenció el interés que despierta este reconocimiento dentro del mercado legal.

Más allá de los galardones concretos, la velada sirvió para poner de relieve la evolución de la abogacía en España y Portugal, cada vez más internacionalizada, especializada y orientada a la excelencia técnica.