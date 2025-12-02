De ‘Operación Triunfo’ a ganadero: así vive ahora uno de los presentadores más famosos de España

La trayectoria de Carlos Lozano, recordada por millones de espectadores que lo siguieron durante los años de mayor esplendor televisivo en España, ha dado un giro tan sorprendente como coherente con la evolución personal que él mismo ha reivindicado en los últimos tiempos. Tras triunfar en formatos de máxima audiencia como Operación Triunfo, La ruleta de la fortuna o Granjero busca esposa, y después de haber pasado también por concursos como Gran Hermano VIP y Supervivientes, el madrileño ha decidido apartarse del ruido mediático para iniciar una etapa completamente nueva.

A sus 63 años, ha optado por un estilo de vida alejado de las luces de los platós, una elección que él define como un paso necesario para reencontrarse consigo mismo y ordenar sus prioridades después de décadas sometido a la intensidad de la pequeña pantalla.

Carlos Lozano, un presentador influyente

Este repliegue hacia una existencia más tranquila no borra su influencia en la televisión de los 90 y los 2000, décadas en las que su carisma y su capacidad para conducir formatos complejos lo situaron entre los presentadores más reconocidos del país. Su paso por Operación Triunfo fue especialmente significativo, ya que el éxito del programa lo convirtió en un rostro habitual para generaciones enteras de espectadores, consolidando una reputación que más tarde reforzaría con otras apariciones en programas de entretenimiento y como colaborador de espacios tan seguidos como Sálvame.

Sin embargo, el protagonista de nuestra noticia ha explicado que, tras tantas horas de directo, tantos proyectos encadenados y alguna que otra controversia televisada por cuestiones personales, llegó el momento de detenerse y redefinir qué quería para la siguiente etapa de su vida.

De su propia voz han salido declaraciones que reflejan esa voluntad de cambio, ya que él mismo ha contado que sintió la necesidad de «irse, limpiarse y empezar una vida nueva», una afirmación que ha repetido en sus pocas apariciones públicas recientes. Alejado de la gran ciudad y asentado en plena naturaleza, ha explicado que ahora vive en una casita de pueblo donde cuida su salud y organiza su rutina en torno a pequeñas tareas que nada tienen que ver con la tensión de la televisión.

Aunque no reniega de su pasado ni descarta volver a trabajar en el medio, reconoce que su retirada temporal le ha permitido centrarse en lo esencial y recuperar hábitos más tranquilos, lo que constituye, según él, una forma de reencontrarse con su equilibrio personal después de tantos años en primera línea.

La nueva vida de Carlos Lozano

Su nueva vida como ganadero, que contó en el programa El show de Bertín, revela una faceta completamente inesperada pero que él afronta con evidente satisfacción. Lozano ha explicado que vive en la sierra rodeado de ovejas y gallinas que considera sus animales de compañía, además de perros y otros animales que forman parte de su día a día. Después, describió su rutina con una naturalidad sorprendente, explicando que ha construido una pequeña casa en el campo y que disfruta cuidando de su granjilla con un entusiasmo que denota que esta elección no es fruto del azar, sino de un deseo profundo de tranquilidad y conexión con la naturaleza. En sus propias palabras, se ha convertido en ganadero porque le gustan los animales, y esa afirmación explica mejor que ninguna otra la serenidad con la que habla de esta nueva etapa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Carlos Lozano (@carloslozanovip)

Ese cambio de vida, que muchos podrían interpretar como una retirada drástica, no implica aislamiento, ya que Carlos ha buscado mantenerse cerca de las personas que realmente importan en su vida, especialmente su hija Luna, con quien mantiene una relación muy estrecha. Aunque prefiere no hacer pública la ubicación exacta de su hogar, sí ha confirmado que reside en la Sierra Norte de Madrid, un entorno que le permite disfrutar del campo sin renunciar a la cercanía de su familia.

Carlos Lozano no tiene pareja

El vínculo con su hija Luna, fruto de su relación con Mónica Hoyos, ha sido siempre una prioridad para él, y su nueva residencia facilita que sigan compartiendo tiempo y construyendo una relación que sigue siendo fundamental en su vida.

En el plano sentimental, Lozano también ha mostrado una gran sinceridad al explicar que lleva varios años soltero tras su ruptura con Miriam Saavedra en 2019, una relación que llegó después de su mediática separación de Mónica Hoyos. Él mismo reconoce que ahora se siente «feliz y soltero», una expresión que resume la serenidad con la que vive esta etapa centrada en el bienestar personal. No descarta reencontrarse con el amor en algún momento, pero explica que no siente prisa, ya que considera que atravesó momentos complejos que ahora forman parte del pasado y prefiere mantener esta estabilidad emocional que le proporciona su vida actual.

Con su experiencia, su serenidad y su estilo de vida renovado, Carlos Lozano demuestra que es posible reinventarse sin renunciar a quien se es, construyendo una versión más tranquila, auténtica y gratificante de uno mismo.