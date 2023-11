Nuevo revés para Íñigo Onieva. Rechazado cuando quería darle un giro completo a su vida

Los problemas crecen para Íñigo Onieva. Antes de casarse con Tamara Falcó contaba con cierta protección por parte de la prensa, pero después de la famosa ates lealtad que cometían su vida dio un giro radical. A partir de ese momento su comportamiento con los periodistas empezó a ser diferente y en la actualidad mantiene una relación tensa con muchos paparazzi. Esa es la razón por la que todos sus secretos terminan saliendo a la luz. Recientemente se ha confirmado una información que le sitúa en una posición comprometida: el empresario ha sido rechazado cuando quería darle un giro a su vida.

Íñigo Onieva asegura que es un hombre nuevo, de hecho ha renunciado a su afición por el ocio nocturno para estar cerca de Tamara Falcó. Necesita nuevas motivaciones y esa es la razón por la que ha intentado completar su formación académica. Su intención era matricularse en una de las universidades más prestigiosas de nuestro país. El centro se encuentra en Madrid y muchos rostros conocidos han tenido oportunidad de disfrutar de sus aulas, pero Íñigo no tendrá este privilegio.

Íñigo Onieva, rechazado en la universidad

Íñigo Onieva necesita ganarse la confianza de Isabel Preysler, por ese motivo ha dado un giro de 180 grados a su vida. Fuentes cercanas aseguran que ya no frecuenta tantas discotecas y pasa gran parte de su tiempo al lado de Tamara Falcó. La marquesa está encantada con este cambio y le ha animado a seguir avanzando, así que Onieva ha decidido cursar un Máster en Administración de Empresas. ¿El problema? Que en la universidad que había elegido le ha rechazado después de recibir un informe que no ha contado con la aprobación de los responsables del centro.

Según ‘Socialité’, programa presentado por María Patiño y Nuria Marín, Íñigo tenía que enviar un vídeo de presentación que grabó durante un romántico viaje a Bora Bora. Los directores del Máster han considerado que este gesto es demasiado informal y han rechazado su candidatura, así que el yerno de Isabel Preysler deberá buscar otro centro educativo.

El secreto de Íñigo

El material que Íñigo Onieva envió para acceder al Máster en Administración de Empresas no contó con el respaldo de los responsables de la Universidad. En primer lugar el vídeo de presentación no era aceptado, pero hay otro detalle que tampoco debemos pasar por alto. Siguiendo la investigación del medio citado anteriormente, el nivel de inglés de Íñigo no estaba a la altura de lo que exigían. Es un centro exigente que ha recibido en sus aulas a personalidades muy relevantes y no han querido correr riesgos con el marido de Tamara Falcó.

Tamara Falcó, la otra perjudicada

De casarse con Íñigo Onieva, Tamara Falcó disfrutaba de una reputación excelente. La marquesa siempre se ha codeado con la alta sociedad y ha tenido una relación muy buena con la prensa. El problema es que la enfermedad que cometió el empresario le situó en el punto de mira y desde entonces ha ido saltando de escándalo en escándalo. Es más, su boda fue un evento destacado, pero estuvo repleta de polémica de principio a fin.