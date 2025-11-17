Dos tiktokers vuelven a dejar en ridículo la seguridad del Louvre: cuelgan un cuadro en la sala de la Mona Lisa

El Museo del Louvre vuelve a situarse en el centro de la polémica. Después del robo de las joyas valoradas en 88 millones de euros, dos jóvenes lograron nuevamente vulnerar las medidas de seguridad el pasado 14 de noviembre. El incidente resulta aún más sorprendente si se tiene en cuenta que accedieron a la misma sala donde se exhibe la Mona Lisa.

Neal y Senne, dos jóvenes belgas, relataron en TikTok cómo consiguieron esquivar a los vigilantes y colocar su propio cuadro junto al de La Gioconda. “Solo tenemos 30 segundos para hacerlo; vamos a colgar nuestra pintura en la misma habitación que la Mona Lisa”, dijeron ambos, visiblemente nerviosos mientras intentaban cumplir su arriesgado objetivo.

Un cuadro pequeño

La realidad es que el proceso no fue sencillo. «Necesitábamos una pieza pequeña ya que con piezas grandes es imposible pasar la seguridad», explicaron. Para ello, enrollaron su pieza y la escondieron en una estructura de Lego, posteriormente introducida en una bolsa de compra convencional. De esta forma, lograron pasar la seguridad sin llamar la atención.

«Colgamos el lienzo rápidamente. La idea era ponerlo en la pared junto a la Mona Lisa, pero es realmente imposible. Hay muchos guardias» explicaron una vez colgado el cuadro. Lo más llamativo es que no es la primera vez que lo hacen. En el Museo de Bellas Artes de Gante, en Bélgica, los jóvenes tiktokers realizaron la misma práctica. En este caso, tuvieron que salir corriendo para evitar ser castigados por las autoridades.

En unas pocas horas, el vídeo ya contaba con 33.000 visualizaciones en TikTok y múltiples comentarios de usuarios sorprendidos con la facilidad para burlar uno de los museos más importantes del mundo. «Creo que se debería revisar la seguridad del Louvre» opinaba un usuario.

Otro escándalo más relacionado con el Louvre

El 19 de octubre de 2025, el robo de joyas en el Museo del Louvre paralizó por completo la mañana en el museo parisino. Según la investigación, un grupo de ladrones llegó en un camión equipado con una plataforma elevadora, con la que accedieron a un balcón poco vigilado de la Galería de Apolo. Tras romper una ventana, irrumpieron en la sala y utilizaron herramientas eléctricas para abrir las vitrinas en cuestión de segundos. En menos de ocho minutos se hicieron con ocho piezas históricas de enorme valor económico y patrimonial, entre ellas joyas asociadas a la emperatriz Eugenia y a la reina María Amalia, antes de huir dejando tras de sí una de las coronas, dañada durante el escape.

El golpe desencadenó una movilización policial sin precedentes, con varias detenciones en los días posteriores y la sospecha de que los autores intentaron colocar parte del botín en redes clandestinas. La dirección del Louvre admitió fallos en la vigilancia exterior y anunció un refuerzo urgente de las medidas de seguridad, mientras que el resto de las joyas fue trasladado a la cámara acorazada del Banco de Francia.