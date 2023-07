La nueva vida del concursante que no recordabas de ‘Gran Hermano’

No todos los concursantes de ‘Gran Hermano’ han tenido la misma suerte. Algunos como Kiko Hernández o Marta López han triunfado en televisión, pero otros desaparecieron de la pequeña pantalla sin avisar. Mantenerse en la cima no es fácil y el protagonista de esta noticia lo ha comprobado. Estamos hablando de un participante de la tercera edición. En su momento causó sensación entre el público, pero hoy casi nadie se acuerda de él. Lleva demasiado tiempo desaparecido de los medios. Solo podemos adelantar una pista: es un hombre que se convirtió en uno de los rostros más deseados de Mediaset.

El concursante más olvidado

Estamos hablando de Ness Barreiro. Cuando empezó a trabajar en ‘Gran Hermano’ todo hacía pensar que su carrera mediática iba a ser muy larga porque lo tenía todo para triunfar. Era joven, atractivo y ambicioso, no le faltaba ningún detalle. En su vídeo de presentación desveló que se dedicaba a organizar espectáculos de baile, era stripper. Según contó, pasaba mucho tiempo en el gimnasio porque quería tener un cuerpo perfecto. Su profesión era muy exigente, así que no se podía permitir ningún descuido.

Ness, de origen gallego, aseguró que, además de sus bailes, tenía otros negocios. Era un empresario de primera que quería vivir una aventura en televisión. El problema es que fue de los primeros expulsados de ‘GH’. Es cierto que durante las primeras semanas generó interés, pero al poco tiempo desapareció y no se ha vuelto a saber nada de él. El concurso terminó y ningún programa, a pesar de haber sido un rostro deseado por la audiencia, le hizo ninguna oferta interesante.

Ness Barreiro conoce a Kiko Hernández

No podemos olvidar que Ness, que en realidad se llamaba Ángel, compartió edición con Kiko Hernández. Podemos decir que su concurso marcó la historia de ‘Gran Hermano’ porque fue la primera y única temporada que presentó Pepe Navarro. Sin embargo, no supo aprovechar la oportunidad y terminó alejándose del foco. Este camino no tiene retorno. Una vez el público se olvidó de él no le volvieron a dar ninguna oportunidad.

Ahora ha regresado a la actualidad porque algunos fans de ‘Gran Hermano’ le han encontrado en las redes sociales y le han preguntado por su futuro televisivo. “Esa etapa de mi vida ya ha pasado. Me retiré hace muchísimos años”, contesta cuando el piden que regrese a los medios. Realmente es una etapa que duró poco, pero el público de ‘GH’ tiene mucha memoria.

Una vida nueva lejos de ‘Gran Hermano’

Ness Barreiro ha aprovechado este repentino momento de popularidad para dejar claro que lleva una vida completamente sana. “Jamás de los jamases he bebido alcohol, ni me he drogado y tampoco he fumado. De hecho, no me gusta la gente que fuma”. No miente. En sus redes sociales podemos ver que en su casa tiene un huerto que cuida con esmero. Se siente a gusto porque cree que ha tomado decisiones muy aceradas. “Lo más gratificante es hacer lo que quieres en cada momento y sentirte libre”.