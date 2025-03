La nueva pareja de famosos españoles que nadie hubiera imaginado: han sido visto juntos

El mundo del corazón se ha visto sacudido por una noticia que nadie esperaba. Mario Casas, uno de los actores más cotizados del país, y Melyssa Pinto, influencer y ex concursante de La isla de las tentaciones, han sido vistos juntos en una actitud que ha despertado todo tipo de rumores. La inesperada pareja fue avistada en un lujoso restaurante de Gran Canaria, donde disfrutaban de una cena íntima y según varios testigos demostraron tener una gran complicidad. Como no podía ser de otra forma, esta información ya ha dado la vuelta al país y nosotros tenemos todos los detalles.

Las redes sociales no han tardado en hacerse eco de esta relación, que hasta ahora no había sido ni confirmada ni desmentida por ninguno de los dos protagonistas. Aunque ambos han mantenido su vida privada alejada de los focos en los últimos meses, la cita que han tenido en Canarias demuestra que entre ellos hay un vínculo estrecho.

El primer medio en dar la noticia fue el programa Socialité, que citó a un testigo presencial del encuentro. Según esta persona, la pareja pidió expresamente que no les tomaran fotografías, lo que ha aumentado aún más la especulación sobre la naturaleza de su relación. «Parecían muy a gusto el uno con el otro. Hubo miradas cómplices y se les veía disfrutando del momento», relató la fuente anónima al programa de Telecinco.

Esta actitud discreta es habitual en Mario Casas, quien siempre ha preferido mantener su vida sentimental en un ámbito más privado. Sin embargo, el hecho de que ambos hayan sido vistos en un contexto tan íntimo ha dado lugar a múltiples teorías sobre si se trata de una amistad cercana o del inicio de una relación amorosa. No son pocos los que piensan que el protagonista de A tres metros sobre el cielo ha vuelto a encontrar el amor, aunque él no quiera reconocerlo.

La vida sentimental de Mario Casas

Mario Casas ha mantenido noviazgos con varias actrices y modelos reconocidas, como Blanca Suárez, Berta Vázquez y Déborah François. Su historial amoroso ha sido seguido de cerca por la prensa del corazón, aunque en los últimos años ha optado por un perfil más reservado en lo que respecta a su vida privada. El artista prefiere mantener ciertas cuestiones alejadas de los medios porque consideran que interfieren en su carrera.

Por su parte, Melyssa Pinto se hizo conocida por su participación en La isla de las tentaciones, donde protagonizó uno de los momentos más memorables del programa al enfrentar a su ex pareja, Tom Brusse, por una infidelidad. Tras aquella mediática ruptura, la joven se ha consolidado como una de las creadoras de contenido más populares de España y ha sido relacionada con otros rostros conocidos. Ella también intenta ser discreta, pero tiene a muchos paparazzi detrás.

Los seguidores más atentos han notado que, en las últimas semanas, Mario Casas ha estado interactuando con varias publicaciones de Melyssa en redes sociales. El actor ha dado me gusta a varias de sus fotos, lo que ha llevado a algunos a especular que la relación podría haberse gestado hace tiempo y que solo ahora han decidido mostrarse en público. Este tipo de interacciones no suelen pasar desapercibidas en el mundo de las celebridades, ya que muchas veces han sido indicios de romances antes de ser confirmados oficialmente.

Así ha reaccionado Tom Brusse

Uno de los nombres que inevitablemente ha salido a colación tras la publicación de esta noticia es el de Tom Brusse. Según ha informado el colaborador de Mtmad, Asier Montaño, Tom ha recibido una oleada de mensajes preguntándole su opinión sobre la posible relación entre su ex y Mario Casas.

En un audio enviado al periodista, el modelo respondió con su característico tono irónico: «Estoy en Marbella haciendo mi maleta para Dubái, ¿y me preguntas sobre Melyssa Pinto? Es que no estoy bien, espero que no estén juntos». Sin embargo, luego agregó un dato que ha dado mucho de qué hablar: «Cuando yo salía con Melyssa, ella siempre me decía que Mario Casas era su amor platónico. Así que si están juntos, consiguió su sueño». Estas declaraciones han encendido aún más las especulaciones, ya que sugieren que el interés de Melyssa por Mario Casas no sería nuevo.

El buen momento de la pareja

Más allá de su vida sentimental, tanto Mario como Melyssa están en un gran momento profesional. Mario Casas continúa con la promoción de su última película, El secreto del orfebre, un drama romántico que ha sido bien recibido por la crítica. Además, ha estado explorando su faceta como director, demostrando que su carrera sigue evolucionando con éxito.

Melyssa, por su parte, ha sabido aprovechar su fama para labrarse un camino en el mundo de la moda y las redes sociales. Con muchísimos de seguidores en Instagram, se ha convertido en una influencer de referencia, colaborando con importantes marcas y coqueteando con los platós de Telecinco, aunque hace tiempo que no aparece por la cadena.