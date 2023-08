La nueva y extraña vida de Tony Hernández, el hombre que enamoró a Sara Montiel

La crónica social evoluciona a pasos agigantados y no todos los famosos saben adaptarse. Es justo lo que le ha pasado a Tony Hernández, el hombre que enamoró a Sara Montiel. Su historia de amor es bastante curiosa y muchos la pusieron en duda, pero lo cierto es que estuvieron casados tres años, desde 2002 hasta 2005. Tony era profesor en Cuba y siempre sintió admiración por la artista, le imitaba, seguía sus pasos y algunos decían que tenía cierta fijación por ella. A través de unos amigos en común consiguió su dirección postal, le mandó una carta y empezaron una bonita amistad que terminó en boda.

¿Qué ha pasado con Tony? En la actualidad tiene una vida completamente distinta, vive apartado de los focos y ya no protagoniza ninguna noticia. Fuentes cercanas aseguran que sigue sintiendo pasión por el cine. Fue esto lo que le unió a Sara Montiel, allá por 2001, cuando tuvieron su primer encuentro. Hernández llegó a España y tuvo una cita con la artista, quien le abrió las puertas de su casa y fue tan generosa como de costumbre. A él le encantaba la industria cinematográfica y Montiel le demostró que ella era una leyenda para el citado mercado.

La boda fue un negocio

Sara Montiel era un estrella, pero su situación económica no era del todo buena y además se sentía sola porque su marido había fallecido en 1992 a causa de un cáncer de colon. Todo esto fue el caldo de cultivo de un negocio que no le salió del todo bien. Sara quería vender su boda con el cubano, pero la prensa enseguida dudó de esta historia de amor. Él era 35 años más joven que ella y muchos decían que lo único que sentía hacia la artista era admiración. Montiel poseía propiedades y joyas, aunque no tenía demasiado dinero en efectivo, así que intentó comercializar con su enlace matrimonial.

En 2002 se trasladó en secreto hasta el ayuntamiento de Majadahonda para celebrar una ceremonia civil, pero le pillaron y a la salida le gritaron: “¡Viva los novios!”. Ella, que entendía perfectamente cómo funcionaba la prensa del corazón, no quería que nadie supiera lo que había pasado para no perder el dinero de la exclusiva. Por eso preguntó: «Pero, ¿qué pasa? ¿Qué invento es este?”. Esta frase ha pasado a la historia de la crónica social, una historia que ya ha olvidado a Tony Hernández.

La polémica vida de Tony Hernández

Una famosa revista pagó 120.000 euros a Sara Montiel y a Tony Hernández a cambio de hablar abiertamente de su boda. El problema es que este negocio convirtió a Tony en personaje y la prensa empezó a investigar. Le acusaron de estar detrás de un robo que hubo en casa de Sara y muchos periodistas insinuaban que realmente no le gustaban las mujeres.

“Le calificaron de ladrón, que si el atraco de mi casa lo había hecho él en complicidad con mi hermana Elpidia, que si era homosexual, que si había llevado las joyas y el dinero a Cuba. Y claro, mis hijos se dejaron influir por todos esos comentarios “, lamentó Sara.

¿Está enamorado Tony en la actualidad?

El periodista Carlos Ferrando, uno de los expertos más destacados de la crónica social, asegura que Tony tenía otro compromiso cuando empezó a salir con Sara Monitel. “Él tenía pareja, la misma que creo que sigue conservando. Eran vecinos míos y frecuentaban la casa alquilada en la que yo vivía muy cerca del malecón”.