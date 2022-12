El alucinante cambio de vida del ex marido de Sara Montiel: vive como un nuevo rico

Sara Montiel se casó en el año 2000 con un joven 36 años menor que ella que había crecido admirándola en secreto, el cubano Toni Hernández. Por aquel entonces este hombre viajó de Cuba a España para hacer realidad su sueño. La pareja saltó de inmediato a la fama. La Montiel solo se había casado con Pepe Tous, el padre de sus hijos Thais y Zeus, con lo cual este nuevo matrimonio a su edad parecía fuera de lugar. El impacto familiar de este matrimonio acabó en separación, algo que beneficio enormemente a Tony.

Así es Toni Hernández, el ex marido de Sara Montiel

Toni Hernández cumplió su sueño al casarse con Sara Montiel, la artista que había admirado casi toda su vida. Un matrimonio que le costó muy caro a Montiel. Sus dos hijos no entendieron esta forma de mostrar su amor a una persona que apenas conocía. Después de la boda las relaciones familiares se tensaron muchísimo.

La situación llegó a tal punto que Sara tuvo que elegir y decidió quedarse con sus hijos. Tony se quedó sin su mujer, decidió dar un giro radical y volver a su cuba natal. El cubano apostó por el país donde había crecido e hizo muy bien a juzgar por cómo le van las cosas años después de que Sara Montiel ya no esté.

Montiel fallecería en 2013 a lo 89 años. Toni Hernández concedió una entrevista a Vanitatis en la que expresó su tristeza, según sus palabras: “desde que conocí la noticia de la muerte de Sara estoy muy deprimido y, por primera vez en mi vida, estoy yendo al psicólogo. Estoy con una depresión total y sueño con ella muchas noches. Mi conciencia está limpia y nunca podrá decir nadie que me aproveché de ella. Algo que me tiene muy mal es que digan que desde que estuvo conmigo su imagen se denigró. El único utilizado fui yo. A mí Sara nunca me reprochó nada”.

Toni Hernández vino a nuestro país para ver la tumba de la que fue su esposa. Después volvería a Cuba. Este licenciado en la Escuela Internacional de Cine y Televisión sigue dedicándose a lo que más le gusta el Cine. Presume de vida como nuevo rico en un país del que salió para volver convertido en toda una estrella años después.