Sara Montiel fue una diva a la que muchos admiraron, se consideraba una mujer divertida, lenguaraz y atrevida dentro del mundo del cine y el espectáculo, algo que quedó claro con su paso en los platós en sus últimos años en activo. Le gustaba sentirse deseada y aunque hasta el momento había sido muy reservada con su vida social, todo cambió cuando conoció a Tony Hernández.

La intensa relación entre Sara Montiel y Tony Hernández

Sara Montiel y Tony Hernández, habían mantenido contacto telefónico antes de que este último se animase a viajar desde Cuba a España. Su conexión fue instantánea y empezaron un romance que protagonizaría muchos rumores y críticas. Aún con todos los rumores y obstáculos, la pareja siguió adelante con su relación y la prensa los puso en el punto de mira, por lo que protagonizaron titulares y portadas.

Tony había demostrado ser un gran fan del talento de Sara Montiel y su trayectoria profesional y parecía que la relación entre ambos era más fuerte que nunca, por ello, la boda no tardó en llegar. Esto no acabo de gustar a los hijos de Sara Montiel, Thais y Zeus, pues nunca acabaron de ver con buenos ojos esta relación. Algo que a Sara pareció no importarle, pues siguió con los planes de boda y se alejó de sus hijos.

Esta complicada situación pudo haber pasado factura a la pareja, pues no acabaron en buenos términos después de un año de intensa relación. Acabaron separando sus caminos, Tony Hernández decidió volver a Cuba y Sara Montiel, volvió a retomar su relación con sus hijos.

La muerte de Sara, un golpe duro para su exmarido

El mundo tuvo que despedirse de Sara Montiel en abril de 2013. Con su muerte, quedaron atrás todos los rumores y escándalos que la envolvían, pues en sus últimos años se había convertido en una asidua de los platós de televisión. La pérdida afectó a muchos, entre ellos, a Tony Hernández, que no dudó en dedicarle unas bonitas palabras a la que fue su esposa.

Con la pérdida, él se mostró hundido, pues no solo había muerto su exmujer, también era su ídolo a la que había admirado toda su vida. En 2014, ofrecía a Vanitatis una entrevista en la que afirmaba que ‘Desde que conocí la noticia de la muerte de Sara estoy muy deprimido y, por primera vez, estoy yendo al psicólogo’, pues, aún con toda la polémica que había protagonizado la pareja, habían compartido muchos momentos.

Con su marcha a Cuba, Sara y Tony no se habían vuelto a ver desde 2003, cuando firmaron su separación en el juzgado, no obstante, sí que seguían manteniendo contacto telefónico. Él reconoce que su muerte fue un duro golpe difícil de superar.

Años más tarde, en 2019, Tony Hernández optó por volver a España y aprovechó la ocasión para visitar el programa ‘Viva la vida’. En este, le dedicó unas palabras a Sara y afirmó que había sido su amor desde bien pequeño, toda una diva que él admiraba desde la pantalla. Después, volvió a Cuba y poco más se supo de él. No obstante, y según comenta El Español, él continúa dedicándose al mundo audiovisual en su país.