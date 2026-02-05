Se acabó la tregua meteorológica. A partir del próximo 12 de febrero, la atmósfera en España va a experimentar una sacudida importante. La llegada de una nueva DANA y cambios profundos en el chorro polar amenazan con romper el bloqueo actual, trayendo a nuestro país el temporal más crudo, las lluvias y la nieve a gran parte del país.

El invierno todavía no ha dicho su última palabra. Aunque en algunas zonas de España los termómetros han dado un relativo respiro en las últimas jornadas, los modelos de predicción a largo plazo ya señalan una fecha clave en el calendario: el 12 de febrero. A partir de ese día, la configuración atmosférica se va a desmoronar, permitiendo que el aire frío del Ártico baje de latitud.

El chorro polar, la clave del cambio

El principal responsable de este vuelco es el llamado chorro polar. Esta corriente de viento en altura, que rodea el polo norte, va a pasar de ser una línea recta y fuerte a ondularse de forma extrema. Cuando esto ocurre, se crean embolsamientos de aire frío que descienden hacia el sur. En este escenario, es muy probable que una DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) acabe desprendiéndose y situándose sobre la vertical de España o en sus proximidades.

Este fenómeno no es una tormenta cualquiera. La formación de una DANA suele llevar aparejada una gran incertidumbre, pero los expertos coinciden en que los efectos serán inmediatos: un descenso brusco de las temperaturas y la aparición de precipitaciones que podrían ser intensas en diversos puntos de la geografía española.

Lluvias y nieve a la vista

La segunda quincena de febrero se presenta tremendamente inestable. Si se confirma el movimiento del chorro polar, las borrascas atlánticas encontrarán la vía libre para entrar en la Península. Esto se traduciría en lluvias generalizadas, empezando por el oeste y extendiéndose hacia el interior y el Mediterráneo.

Además, con la caída de los termómetros, la cota de nieve bajará considerablemente, devolviendo la estampa blanca a los sistemas montañosos e incluso a zonas de la meseta. España debe prepararse para un cambio radical que nos recordará que todavía estamos en plena temporada invernal. Olvídense de guardar los abrigos y los paraguas, porque el temporal está aún muy lejos de terminar.