Las novedades sobre el futuro de Daniel Sancho: «Está prácticamente descartado»

¿Qué futuro le espera a Daniel Sancho en Tailandia? En agosto de 2023 protagonizó uno de los grandes escándalos de los últimos tiempos. Hasta la fecha únicamente era conocido por ser el hijo de Rodolfo Sancho, el mítico actor de ‘El Ministerio del Tiempo’. Sin embargo, ahora todo el mundo sabe qué le sucedió con Edwin Arrieta y por qué está en la cárcel de Koh Samui. Ahora debe ser el juez quien dicte sentencia, pero habrá que esperar un tiempo para saber qué le espera al joven cocinero.

«Todavía quedan algunos flecos por acabar de cerrar en el informe de conclusiones que van a redactar las partes durante los próximos meses. Por eso se va a dilatar el fallo cuatro meses», ha explicado el periodista Alejandro Rodríguez. Será el 29 de agosto cuando la justicia decida el futuro de Daniel Sancho. Su familia está realmente preocupada porque cabe la posibilidad de que le condenen a pena capital, aunque Alejandro considera que este posible «está prácticamente descartado». Rodolfo Sancho ha contratado a un equipo de abogados para intentar ayudar a su hijo, pero ¿lo conseguirá?

«No parece que vaya a haber una cadena perpetua ni pena de muerte, pero sí que a Daniel Sancho le vayan a caer entre 20 y 25 años de cárcel», a desvelado Alejandro Rodríguez en ‘TardeAR’, el famoso programa que Ana Rosa Quintana presenta en Telecinco. La audiencia está completamente dividida, algo que ha molestado a Darling Arrieta, la hermana de Edwin. Insiste en que la única víctima de esta historia es su hermano, quien perdió la vida hace menos de un año.

La versión de Daniel Sancho

En un primer momento Daniel Sancho admitió que había acabado con Edwin Arrieta, pero después cambió su versión y aseguró que el médico presuntamente le estaba acosando. Este ataque ha acabado con la paciencia de Darling, quien no consiente que nadie ensucie la memoria de su hermano. Mientras tanto, en España se ha abierto una investigación para descubrir los detalles del juicio que ha tenido lugar en Tailandia. Los argumentos ya están encima de la mesa y ahora debe ser el juez el que tome una decisión.

Después de muchos esfuerzos, se ha filtrado la versión que Daniel ha defendido en sede judicial. «Creí que estaba muerto porque no se movía. Después de una hora convulsionó y se dejó de mover. No pedí ayuda porque estaba en shock. Edwin quería tener sexo conmigo y le dije que no. Se abalanzó sobre mí, quería tener relaciones sexuales conmigo. Le empujé y se cayó».

El hijo de Rodolfo Sancho promete que se sentía muy presionado por Edwin Arrieta. El entorno del cirujano defiende que todo es mentira e insiste en que Daniel está desviando la atención para recibir una pena menor. No obstante, ni la hermana ni la familia de Edwin quiere que el cocinero sea condenado a pena de muerte. Lo que sí desean es que no salga nunca de la cárcel.

Así ha sido el juicio

Ramón Chippirrás, miembro del equipo de la defensa de Daniel Sancho, ha hablado con ’20 Minutos’ para ofrecer su punto de vista sobre el juicio que ha tenido lugar en Tailandia. Fuentes cercanas aseguran que Rodolfo Sancho todavía no ha perdido a la esperanza y confía en que su hijo no sea condenado a cadena perpetua.

Sin embargo, el actor prefiere no hacer declaraciones porque sabe que cualquier paso el falso podría complicar la situación de su primogénito. El problema es que todo esto conlleva mucho dinero, así que ha accedido a colaborar con una plataforma de pago a cambio de una suculenta cifra. Este sueldo lo invertirá en mejorar el futuro que le espera a Daniel Sancho.

«Ha sido muy distinto a lo que estamos acostumbrados en España. Aquí se ve mucho del derecho anglosajón, pero, aparte, tienen sus propias costumbres tailandesas y, en ese sentido, vivirlo ha sido asombroso», ha comentado Ramón cuando le han preguntado por el desarrollo del proceso judicial. Su misión es importante porque Rodolfo quiere guardar silencio y lo poco que cuenta lo tiene pactado con HBO, así que no puede responder a preguntas de cualquier periodista.

«En el alegato final de Daniel, el traductor oficial del juzgado no sabía interpretar palabras muy técnicas y ha tenido que venir una segunda traductora que ha ido corrigiendo al primero. Incluso a esta segunda traductora ha habido que corregirla con una tercera persona tailandesa», explica Ramón Chippirrás.

Cuando le piden opinión sobre la postura de Rodolfo Sancho dice: «Evidentemente, él ha hecho lo que cualquier otro padre haría, que es estar al lado de su hijo, luchar por su inocencia porque cree en ella. Por otro lado, también está contento de haber llegado ya al final del juicio y con nervios por la sentencia».