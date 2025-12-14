Ni en La Finca ni en el Sotogrande: la casa que Nico Williams tiene en la urbanización más cara de España

Nico Williams ha dado un paso más en su vida personal lejos de los focos del fútbol y lo ha hecho eligiendo uno de los enclaves residenciales más exclusivos de toda España. No se trata ni de La Finca, en Madrid, ni de Sotogrande, en Cádiz, dos de los destinos habituales de deportistas de élite. El futbolista ha puesto su mirada en Marbella y, más concretamente, en Sierra Blanca, la urbanización que desde hace años concentra algunas de las viviendas más caras y protegidas del país.

Situada en las laderas de la montaña que corona la ciudad, Sierra Blanca se alza como un balcón privilegiado sobre el Mediterráneo. Desde allí, las vistas se extienden sin obstáculos, el silencio es casi absoluto y la sensación de aislamiento es total. Es precisamente en ese entorno donde Nico Williams ha adquirido una mansión que responde a un concepto muy concreto de lujo: discreción, amplitud y máxima privacidad.

Sierra Blanca no es un barrio más dentro del mapa inmobiliario de Marbella. Es conocida como el «Beverly Hills marbellí», una denominación que no responde solo al precio del metro cuadrado, sino al estilo de vida que propone. Accesos controlados, seguridad permanente y una comunidad formada por grandes fortunas internacionales convierten la zona en un refugio prácticamente inaccesible para el común de los mortales.

La nueva casa de Nico Williams

El jugador del Athletic Club ha decidido instalarse allí para disfrutar de un entorno diseñado para quienes buscan desconectar por completo del exterior. Villas imponentes, jardines cuidados al milímetro y una arquitectura pensada para integrarse con la montaña marcan el paisaje. En este escenario, la ostentación no se exhibe, se da por sentada. Uno de los elementos que define el nivel de exclusividad de Sierra Blanca es la presencia, a escasa distancia, de la que está considerada la vivienda más cara de España. Se trata de Villa Bellagio, una propiedad que se ha convertido en referencia obligada cuando se habla de lujo residencial extremo en nuestro país. Su cercanía sitúa automáticamente a Nico Williams como vecino de una de las casas más impresionantes del continente.

Villa Bellagio no es sólo una mansión, es una declaración de intenciones. Valorada en torno a los 70 millones de euros, fue diseñada por el arquitecto Jesús del Valle y reconocida con el Premio Macael 2022, entregado por los Reyes de España. El proyecto eleva el concepto de vivienda a una experiencia sensorial en la que cada espacio está pensado para impactar.

Las cifras hablan por sí solas. Más de 5.500 metros cuadrados construidos sobre una parcela que supera los 14.000 metros. La entrada principal reproduce el famoso espectáculo de fuentes del Bellagio de Las Vegas, una bienvenida que anticipa lo que se encuentra en el interior. Todo en esta casa está diseñado para impresionar sin perder elegancia. El interior alberga 13 suites, un completo spa privado, piscina climatizada, hammam, sauna finlandesa y gimnasio. La vivienda funciona como un complejo de bienestar independiente, donde sus propietarios pueden entrenar, relajarse y cuidarse sin necesidad de abandonar la finca. El ocio también tiene un papel protagonista, con espacios reservados para el entretenimiento más exclusivo.

¿Cómo es la casa por dentro?

Entre sus instalaciones destacan una bolera profesional, un cine privado, sala de billar y un bar que parece sacado de una película de James Bond. Cada rincón está pensado para el disfrute, pero también para la intimidad, un valor cada vez más cotizado entre grandes fortunas y figuras públicas.

El garaje merece una mención aparte. Concebido como un auténtico museo subterráneo, cuenta con capacidad para 42 vehículos en la zona principal y una galería inferior preparada para albergar otros 30 coches. Un espacio diseñado para coleccionistas, donde el automóvil se convierte en pieza de exhibición.

Vivir a pocos metros de una propiedad de este nivel marca el estándar de toda la urbanización. Y es precisamente ese contexto el que ha atraído a Nico Williams. Su nueva vivienda, de valor millonario, se encuentra en un entorno donde la seguridad es extrema y la privacidad está garantizada, algo fundamental para una figura pública de su proyección. Para el futbolista, Sierra Blanca representa un refugio perfecto donde alejarse de la presión mediática y del ruido constante que rodea su carrera profesional. Un lugar desde el que puede disfrutar del descanso, la calma y el anonimato que resulta imposible en otros puntos más expuestos.

Así, lejos de los enclaves tradicionales elegidos por otros deportistas, Nico Williams ha apostado por uno de los barrios más caros y exclusivos de España. Una decisión que confirma su preferencia por un lujo silencioso, integrado en la naturaleza y protegido por uno de los entornos residenciales más selectos del país.