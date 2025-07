Nagore Robles enciende las alarmas sobre Mario Casas y Melyssa Pinto: ¿se casan?

Mario Casas y Melyssa Pinto se han convertido, sin buscarlo demasiado, en una de las parejas más comentadas del panorama mediático. Sin necesidad de publicar su historia en redes ni conceder entrevistas conjuntas, el actor y la influencer llevan ya varios meses despertando curiosidad. Los rumores comenzaron a circular con fuerza hace unas semanas, cuando fueron vistos juntos en diferentes planes por la capital y zonas de costa, siempre en actitud cercana y cómplice, aunque evitando gestos públicos demasiado llamativos.

Durante un tiempo, ambos intentaron mantener su vínculo en la más estricta intimidad, conscientes de que cualquier exposición prematura podría perjudicar su equilibrio. Sin embargo, los seguidores más atentos no tardaron en encontrar pistas y la prensa del empezó a hablar de una relación consolidada entre ambos. Según las informaciones más recientes, la pareja habría iniciado su romance hace alrededor de cuatro meses y, desde entonces, habrían compartido escapadas, reuniones con amigos y momentos cotidianos. La naturalidad con la que están viviendo este proceso no ha impedido que aumenten las especulaciones, sobre todo después de que una tercera persona cercana al entorno de Melyssa rompiera el silencio.

Nagore Robles rompe su silencio

Nagore Robles ha sido quien ha añadido combustible al debate público sobre el futuro de la pareja. La televisiva, que sigue disfrutando de su momento personal junto a Carla Flila, asistió recientemente al concierto de Jennifer López en Madrid y atendió brevemente a los reporteros. Aunque en un principio sus declaraciones giraban en torno a la actuación de la artista, pronto las preguntas derivaron hacia temas más personales.

Cuando se le mencionó el comentario que Susana Molina había hecho en su podcast La vecina de al lado, en el que bromeaba con que Melyssa Pinto podría ser la próxima de su grupo en pasar por el altar, Nagore no esquivó el tema. Al contrario, respondió con humor y complicidad, dejando entrever que no le parecería descabellado. «Ay, sí, bueno, es muy pronto, ¿no? pero oye, que yo creo que de las amigas de la boda de Susana, ella puede ser, me encantaría», dijo con una sonrisa delante de una conocida agencia. Poco después añadió otra frase que no ha pasado desapercibida: «A mí me encantaría».

Estas palabras, aunque lanzadas en un tono distendido, han sido interpretadas como una confirmación indirecta de que la relación entre Mario y Melyssa va mucho más en serio de lo que muchos pensaban. Que alguien del círculo más íntimo de la influencer se muestre así de ilusionada no hace más que reforzar la idea de que podrían estar valorando dar un paso más.

El verano de Nagore Robles

Nagore ha aprovechado para hablar de sus vacaciones. Explicó que no tiene nada planeado y que este verano prefiere dejarse llevar, disfrutando de su entorno más cercano, de los animales y del tiempo libre. Esa espontaneidad con la que encara sus semanas de descanso contrasta con la expectación que genera la vida sentimental de quienes la rodean. Cuando se le preguntó por otras parejas del panorama mediático, como la ruptura entre Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas, Nagore fue clara al afirmar que no le sorprenden esos altibajos. «Es que las relaciones son así, ¿no? Pues a veces estamos y a veces dejamos de estar. Mientras estén bien, pues a la felicidad para todos», dijo con su habitual tono directo.

Sus palabras reflejan una visión realista sobre los vínculos afectivos, pero también evidencian que, en medio de tantas idas y venidas sentimentales, hay algunas relaciones que avanzan con paso firme, como parece ser la de Mario y Melyssa. El hecho de que ninguno de los dos haya salido a desmentir las informaciones sobre su noviazgo podría ser una estrategia de protección, pero también puede interpretarse como un gesto de madurez. De momento, el tiempo parece jugar a su favor.

El gesto que ha tenido con Anabel Pantoja

Nagore no solo ha sido noticia por hablar de Mario y Melyssa. Su nombre también ha estado presente en otro momento muy comentado de los últimos días: el inesperado rescate de Anabel Pantoja en uno de sus días más complicados. La sobrina de Isabel Pantoja celebraba su cumpleaños número 39 con sensaciones encontradas. En un vídeo que compartió con sus seguidores, relató que había pasado la jornada sola, sin su pareja y sin amigos ni familiares cerca. Aunque aseguró sentirse en paz, lo cierto es que su celebración se alejó bastante del entusiasmo habitual.

Horas después, el viaje que tenía programado para cambiar de aires se convirtió en una fuente de estrés. Al llegar a su destino, descubrió que su equipaje se había quedado en Canarias. Acompañada de su hija y sin disponer de lo necesario para pasar la noche, Anabel compartió un vídeo desde el aeropuerto de Barcelona donde se la podía ver claramente afectada por la situación. Fue entonces cuando Nagore Robles decidió intervenir.

La televisiva no dudó en acudir al aeropuerto para recoger a su amiga y a la niña, cargada con pañales y otros enseres básicos. Anabel, aliviada por el gesto, agradeció públicamente la ayuda y definió el momento como un rescate. El trayecto en coche hasta el destino final fue, según sus propias palabras, el comienzo de una recuperación emocional tras una jornada difícil. Con ese gesto, Nagore volvió a confirmar su papel como una de las figuras más solidarias de su entorno.