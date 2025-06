Melyssa Pinto no es la primera: esta es la concursante de ‘LIDLT’ que lo intentó con Mario Casas

Desde hace años, Mario Casas ha logrado consolidarse como uno de los actores más míticos del cine. Su ascenso meteórico comenzó con títulos como A tres metros sobre el cielo y se ha afianzado gracias a proyectos más maduros como No matarás. Sin embargo, mientras su carrera ha seguido creciendo, su vida sentimental ha sido objeto de constante escrutinio. A pesar de los intentos del actor por preservar su intimidad, su presencia mediática le ha convertido en objetivo habitual de rumores y especulaciones.

En las últimas semanas, los focos se han posado sobre su aparente romance con Melyssa Pinto, ex concursante de La isla de las tentaciones (LIDLT), cuya exposición televisiva le abrió las puertas al mundo de la fama. Aunque ni ella ni el actor han confirmado su relación, las imágenes que han ido emergiendo en diferentes medios dejan poco margen a la duda. Paseos por Madrid, escapadas discretas y gestos cómplices han servido de argumento para alimentar la historia que muchos ya dan por oficial, aunque los protagonistas guarden silencio.

Uno de los indicios más comentados ha sido la asistencia de Melyssa a la boda de Susana Molina, noticia que ya hemos adelantado en LOOK. Aunque él no llegó a presentarse al evento, fue su coche el que transportó a la influencer, dejando en el aire la posibilidad de una relación más seria de lo que aparenta. El dato no pasó desapercibido: algunos asistentes reconocieron al intérprete como el conductor del vehículo, aunque no accedió a cruzar palabras con los reporteros presentes en el lugar.

La otra conquista de Mario Casas

La relación mencionada anteriormente no ha hecho más que reforzar la hipótesis de que se trata de algo más que una simple amistad. Aunque Melyssa fue inicialmente conocida por su tormentosa relación televisiva con Tom Brusse, con quien participó en la segunda edición de LIDLT, su evolución personal y mediática ha sido notable. Hoy, su figura se ha desligado en buena medida de aquel pasado sentimental para ocupar un lugar importante en la crónica social.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de M A Y K A🖤 (@maii_rg)

Sin embargo, lo que muchos desconocían es que Melyssa Pinto no ha sido la única ex participante de La isla de las tentaciones que ha despertado el interés romántico de Mario Casas. Recientemente, el pódcast En todas las salsas, centrado en noticias de entretenimiento, sacó a la luz un dato hasta ahora inédito: el actor habría intentado iniciar algo con Mayka Rivera, compañera de edición de Melyssa. Según el testimonio de Anna Gurguí, colaboradora habitual del espacio, el acercamiento se produjo en una fiesta nocturna hace unos años, cuando ambos coincidieron en un evento en Madrid.

Gurguí asegura que Mario mostró un interés insistente en Mayka durante aquella velada. Usó la expresión «pico y pala» para describir la actitud del actor, quien, según su fuente, no escatimó en esfuerzos para conquistar a la murciana. No obstante, parece que el intento no prosperó.

Mayka, que en aquel momento también disfrutaba de popularidad tras su paso por el reality, habría rechazado finalmente al intérprete, dejándolo con las ganas de ir más allá. Este no ha sido el único momento en que Mayka ha sido relacionada con una figura conocida. Hace un tiempo, también se especuló con un posible acercamiento entre ella y Risto Mejide, tras la ruptura de este con Laura Escanes.

La vida sentimental de Mario Casas

Todo esto pinta el perfil de una mujer que, más allá de su experiencia en televisión, ha generado conexiones con nombres relevantes del panorama mediático. No obstante, Mayka ha preferido mantener un perfil discreto respecto a esos rumores, centrando su presencia pública en su carrera como influencer y en algunos proyectos televisivos de menor exposición.

El romance entre Mario y Melyssa llega como una de las sorpresas del año. Nadie habría apostado por una pareja así hace unos meses, pero lo cierto es que ambos parecen complementarse bien en su actual etapa vital. Él, más maduro y con un ritmo profesional que le ha llevado a ser muy selectivo con sus proyectos; ella, asentada como figura del entorno digital y sin escándalos que empañen su imagen.

Hasta el momento, ambos han preferido evitar declaraciones o gestos públicos demasiado evidentes. Esta estrategia, lejos de apagar los rumores, ha avivado la curiosidad. Todo indica que, al menos por ahora, han optado por vivir su historia al margen de titulares, aunque saben que el escrutinio es inevitable.

Mario Casas no es ajeno a este tipo de situaciones. A lo largo de su carrera ha sido relacionado con varias compañeras de profesión y su nombre ha sido vinculado en más de una ocasión a actrices, modelos e influencers. Lo que parece claro es que su popularidad lo convierte en objetivo constante de interpretaciones, rumores y lecturas entre líneas, incluso cuando su comportamiento pretende ser lo más discreto posible. Su vida sentimental interesa, pero él no quiere que se convierta en noticia.