Nacho Aragón, hijo de Emilio Aragón, entra en el negocio familiar valorado en más de 100 millones de euros

El apellido Aragón ha estado ligado durante décadas al mundo del entretenimiento. Sin embargo, el legado familiar va mucho más allá de la televisión y nosotros tenemos todos los detalles. Con una gestión empresarial consolidada, la familia ha sabido diversificar sus inversiones y expandir su influencia en diferentes sectores económicos. Ahora, un nuevo miembro de la saga da un paso adelante para formar parte activa del engranaje corporativo. Se trata de Nacho Aragón, hijo de Emilio Aragón, quien ha asumido un papel dentro del holding Caribe Music, una estructura empresarial con activos que superan los 100 millones de euros.

Emilio Aragón no sólo ha sido un referente en la industria del espectáculo, también es un astuto empresario. Tras consolidar una exitosa carrera como actor, productor y director, fundó en 1988 Caribe Music, la semilla de lo que más tarde se convertiría en un conglomerado de empresas con intereses en la comunicación, el entretenimiento, la publicidad y el sector inmobiliario. De esa plataforma nacería en 1993 Globomedia, una de las productoras de contenido audiovisual más importantes de Europa, responsable de series icónicas como Médico de familia, Los Serrano y El intermedio.

Con el tiempo, la familia ha ampliado sus inversiones. Hoy el grupo se dedica a la producción de contenido, al alquiler de inmuebles en Madrid y el Valle de Arán, a la participación en agencias de publicidad y hasta en firmas de moda. En 2023, los buenos resultados económicos de la compañía permitieron distribuir dividendos por un valor de 4.2 millones de euros entre sus socios.

La empresa de la familia Aragón

Emilio Aragón encabezaba Caribe Music junto a su mujer, Aruca Fernández-Vega, y su cuñado Manuel Fernández-Vega. Pero recientemente, Nacho Aragón ha sido incorporado como apoderado dentro de la compañía. Su entrada simboliza un paso más en la continuidad generacional del negocio familiar. Este cargo le permite facilitar ciertas gestiones en ausencia de los cargos principales y lo coloca en una posición clave dentro de la estructura organizativa.

Nacho no es ajeno al mundo empresarial. A diferencia de su padre, quien desarrolló su carrera en la industria del entretenimiento, ha seguido un camino diferente. Tras completar sus estudios en una universidad de Miami, decidió adentrarse en el mundo de la moda y el emprendimiento. Su más reciente proyecto, Neutrale, es una marca que fusiona la filosofía mediterránea con el diseño sostenible. Lo que comenzó como una línea de ropa basada en materiales de alta calidad ha evolucionado hasta convertirse en una experiencia integral con cafeterías y espacios conceptuales en Madrid.

Hay mucho dinero sobre la mesa

Caribe Music, además de su actividad en el sector audiovisual, cuenta con participaciones en distintas compañías. Una de ellas es la agencia de publicidad El Ruso de Rocky, reconocida por su innovador enfoque en estrategias de marketing y branding. También tiene inversiones en una agencia de representación de deportistas y en Unionis Fergil, la empresa matriz de Grupo Neutrale. Esta diversificación ha sido clave para la estabilidad y el crecimiento del holding, permitiéndole expandirse a mercados más allá del entretenimiento tradicional.

Hay que tener en cuenta que no todas las apuestas empresariales han sido exitosas. En 2023, el conglomerado formalizó la pérdida de 850.000 euros tras la liquidación de Think Smart SA, una empresa especializada en programas de incentivos para la motivación de empleados. Pese a haber operado en más de 20 países y contar con oficinas en Madrid, Barcelona, Lisboa, Ciudad de México y San Francisco, la compañía no logró sortear las dificultades financieras y terminó solicitando el concurso de acreedores en 2019.

Nacho continúa con el legado del clan

El ingreso de Nacho Aragón en el negocio familiar marca el inicio de una nueva etapa para el holding. Mientras su padre sigue enfocado en su faceta creativa con proyectos como el musical Godspell y su debut en la literatura infantil con Telmo Lobo. El misterio del capitán, Nacho aporta una visión renovada que podría abrir nuevas oportunidades para la compañía.

A pesar de su notoriedad en la industria del entretenimiento, la familia Aragón ha sabido mantener un perfil discreto en su gestión empresarial. La incorporación de la nueva generación es un símbolo de continuidad y evolución, asegurando que el legado familiar siga vigente en los próximos años. Habrá que esperar un tiempo para ver qué resultados tiene todo esto, pero el futuro es optimista para la familia.

También hay que tener en cuenta que Nacho se ha convertido en un rostro fundamental para entender la crónica social. Se ha casado con la influencer Bea Gimeno en Ibiza, evento al que acudieron rostros tan mediáticos como Marñia Pombo y Pablo Castellano.