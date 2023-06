La multa que tuvo que pagar este concursante por abandonar Supervivientes

La nueva edición de ‘Supervivientes’ está dejando momentos que pasarán a la historia. Es un programa mítico y los espectadores todavía recuerdan escenas de las temporadas pasadas. Algunos concursantes se quedan en Telecinco porque demuestran tener mucho talento para el mundo del espectáculo. ‘Supervivientes’ es un buen escaparate, por ejemplo a Rosa Benito le sirvió para convertirse en el personaje más destacado de la crónica social. Aunque no todo el mundo tiene la misma suerte.

El famoso que no resistió en ‘Supervivientes’

En la edición de 2018 un famoso actor aceptó la propuesta de ‘Supervivientes’ y decidió viajar a Honduras para vivir lo que pensaba que sería la aventura de su vida. No fue así. A las pocas semanas de empezar el concurso se dio cuenta de que aquello no estaba hecho para él. Habló con los directores en varias ocasiones y la organización le intentó convencer porque era uno de los grandes favoritos, pero no hubo manera de que entrara en razón. Tenía muy buena relación con sus compañeros, pero su mente le obligó a volver a España.

Sí, estamos hablando de Adrián Rodríguez. El artista habló claramente de la multa que le había puesto la dirección del programa: 30.000 euros. Más adelante dio una entrevista en ‘Sálvame’ y reconoció que la decisión de abandonar ‘Supervivientes’ le trajo serias consecuencias. En primer lugar porque el mundo de la interpretación dejó de verle como un actor serio. Dejó de trabajar como actor y tenía que pagar la multa del programa, ¿cómo lo hizo? Él mismo lo explicó.

El gran esfuerzo de Adrián Rodríguez

Adrián Rodríguez confirmó en un debate de ‘Supervivientes’ que le habían puesto una multa por dejar ‘Supervivientes’ en pleno concurso. Sandra Barneda, que en aquella época presentaba algunos programas, le recordó que era un acuerdo que se firmaba antes de viajar a Honduras. “Tienes que entender que si no las hubiese todo el mundo abandonaría”. El actor no le hizo ningún reproche, solo se limitó a decir que su mente le había jugado una mala pasada. Asegura que hizo varios esfuerzos, pero que sus defensas le dijeron basta.

Adrián no le hizo ningún reproche a los directores de ‘Supervivientes’, todo lo contrario. Admitió que no se había portado bien con el programa y que había fallado, por eso se comprometió a pagar todo lo que debía. “Estoy dispuesto a pagar hasta el último céntimo porque ha sido una decisión mía, como si tengo que ponerme a servir cafés a todo Telecinco”. Más adelante reconoció que todo lo que hizo le trajo consecuencias. El paso que dio le retiró del mundo de la interpretación durante un tiempo.

Una mala decisión

El actor reconoció, cuando descubrió cuánto tenía que pagar, que se había equivocado. Admitió que había sido un error suyo. “Estoy arrepentido por todas las consecuencias que conlleva. El coco me ha fallado totalmente, pero es que 24 horas allí es una semana aquí”. Actualmente sigue diciendo que es un concurso muy duro y que se vio superado por las circunstancias.