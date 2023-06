Una mujer se revuelca en estiércol de caballo ante varias personas que la retan: «¡Hazlo!»

Un desagradable video se ha hecho viral en redes sociales donde ya acumula más de 260.000 visualizaciones. En él se ve como una mujer se encuentra de rodillas en mitad de la calle ante un montón de heces de caballo y rodeada de una multitud de personas que la graban y la retan para que toque el estiércol. Finalmente, y ante la mirada atónita de los presentes, la joven comienza a revolcarse en las deposiciones animales y a embadurnarse la cara y el cuerpo con ellas. «¡No, no no!», gritan algunos viandantes mientras que otros la desafían: «¡Hazlo!».

El incidente, sucedido en Austin, Texas, ha hecho que las redes sociales estallen en críticas y en comentarios jocosos ante tal actitud. «Traed de vuelta los asilos mentales. No puedo creer que la gente anhele una atención como esta», ha escrito un usuario. «¿Ni una sola persona trató de detenerla/ayudarla? estáis todos enfermos», ha denunciado otra internauta.

Bring back Mental Asylums Can’t believe people crave attention like this

not a single person tried to stop/help her?? yall are sick😫😫

— k🪬 (@333kalia) June 25, 2023