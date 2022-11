La millonaria pensión que David Bisbal pasa todos los meses a Elena Tablada por su hija en común

David Bisbal paga todos los meses una pensión millonaria, además de asegurarse de que la hija en común que tiene con Elena Tablada viva en todo un casoplón. La vida de Elena Tablada cambió por completo cuando se cruzó en la vida de David Bisbal. Era su fan número uno y acabó siendo la madre de su primera hija. Pero el amor se terminó y después de una batalla judicial por la custodia y manutención de la pequeña, llegaron a este acuerdo millonario.

Elena Tablada y David Bisbal fueron una de las parejas de moda hace unos años, la seguidora del cantante que se convirtió en la madre de su hija parecía enamorada hasta la médula. Por desgracia, la relación se acabó rompiendo y llegó con la ruptura la necesidad de poner en orden la pensión y custodia de la niña.

Ella era un bebé cuando la pareja puso fin a la relación, con lo cual, necesitará durante años que su padre pague la correspondiente pensión hasta que no sea mayor de edad. Ahora tiene 12 años, ya que nació en 2010, unos meses después Elena Tablada y David Bisbal se separaron de forma definitiva, dejando a sus seguidores en shock. Eran la pareja de moda y acababan de convertirse en padres por primera vez.

Nueve meses tardaron en ponerse de acuerdo la pareja que tenía mucho por hacer. Un divorcio nunca es fácil y menos con una bebé de por medio. El resultado final fue una casa en la que viviría Elena y su hija Ella pagada por el cantante y valorada en 600.000 euros situada en la exclusiva urbanización de El Soto de la Moraleja.

La casa será de Bisbal, pero tendrá a Ella de usufructuaria, con lo cual, Elena se quedaría sin ningún bien del cantante. Tal como dijo la ex esposa de Bisbal, no quería nada para ella, todo lo que ha luchado lo ha hecho para que a la pequeña no le falte de nada. En junio del 2011 se anunció la ruptura y en 2012 llegaron al acuerdo por la casa y la pensión.

Elena recibirá 9.000 euros para amoblar la casa, pero también mensualmente 1.000 euros que serán para que a Ella no le falte de nada. Un dinero que podrá administrar de la forma que crea conveniente y que le ayudará a crecer en un lugar privilegiado en compañía de su madre y con el régimen de visitas que determine el juez.