Meteorólogos lanzan serias advertencias: el cambio climático traerá veranos más largos y temperaturas hasta 50ºC

La seria advertencia de los meteorólogos que pone los pelos de punta, el verano traerá largos veranos con temperaturas de hasta 50ºC. Ha llegado el momento de empezar a pensar en todo lo que tenemos por delante, un importante cambio de rumbo que puede acabar siendo un giro radical del destino. Una situación fuera de lo común que nos está dejando un importante cambio para el que debemos estar preparados. Nos adentramos en un siglo XXI para el que debemos estar pensando en lo peor.

A medida que vamos cumpliendo años, nos damos cuenta de cómo de diferente es todo. Hemos pasado de aquellas cifras de hace unas décadas, cuando el calor era moderado y las noches solían ser un poco más frescas de lo que tenemos en la actualidad. En lugar de esos días en los que parece que la situación se modera, tenemos una serie de cambios que son los que marcarán el futuro. El cambio climático nos trae temperaturas extremas y unos veranos que parece que no terminan nunca, aunque deberían hacerlo lo antes posible. Estamos deseando que la rutina, pero sobre todo las temperaturas sean las que nos permitan disfrutar del aire libre.

La seria advertencia de los meteorólogos

Los profesionales del tiempo han sido capaces de lanzar una seria advertencia sobre un cambio climático que parece que está llegando a toda velocidad y nos aleja realmente de lo que deberíamos esperar. Sin duda alguna, tenemos por delante una situación que no es la que esperaríamos.

Habrá llegado ese momento en el que parece que la situación cambia por completo y en lugar de un verano en el que nos permite salir de casa a todas horas, nos vemos recluidos en casa. Las cuatro olas de calor de este verano, en el que se ha llegado hasta los 40º en algunos puntos del país son una prueba de lo que tenemos por delante.

El llamado cambio climático ha acabado siendo un problema que se ha extendido con el paso del tiempo y que nos ha alejado de lo que antes era habitual. Ahora parece que no tenemos estaciones, el verano se alarga hasta que un día, llega de golpe ese otoño que todos esperamos.

Es entonces cuando la situación cambia y nos permite conocer en todo momento qué tenemos por delante. La seria advertencia de los meteorólogos tiene su razón de ser.

Temperaturas de hasta 50º y veranos más largos

El futuro que nos espera estará marcado en gran parte por el cambio climático que puede acabar siendo el que nos acompañe en estos días de temporada que tenemos por delante. Se avecinan cambios que serán los que nos afectarán de lleno y puede acabar siendo algo a lo que debemos acostumbrarnos.

Desde el canal de El Tiempo nos explican que: «Veranos con temperaturas de hasta 50ºC, olas de calor mucho más extendidas en el tiempo, inviernos más cálidos y una aridez cada vez más extendida por nuestro territorio. Este es el escenario del tiempo en España del futuro si las previsiones de cambio climático no varían. Son conclusiones de un estudio sobre previsiones climáticas en España para 2050 elaborado por Eltiempo.es, en el marco de la próxima cumbre sobre cambio climático, la COP28. En el análisis de determina cómo sería la situación meteorológica en nuestro país ante un escenario pesimista ­–en el que las emisiones de gases de efecto invernadero no solo no se reducen, sino que se incrementan­– de cara a 2050».

Siguiendo con esta previsión: «El verano es la estación más afectada por el cambio climático en nuestro país y así quedará patente en las próximas décadas. En 2050 será altamente probable que un día de verano este sumido en una ola de calor. Desde 1975 hemos tenido 57 olas de calor y la tendencia es que aumenten de frecuencia e intensidad. El calor también estará presente en las noches de verano, ya que el aumento de la temperatura mínima en 2050 será destacable. Una situación que será especialmente evidente en ciudades donde el efecto isla de calor esté presente».

El calor parece que se acabará instaurando de una forma o de otra: «En la península y Baleares se podrían registrar menos días de lluvia que a finales del siglo pasado. Concretamente, entre 7 y 10 días menos de lluvia se podrían tener en Castilla y León, Cantabria, Asturias y Galicia, siendo el noroeste peninsular donde más variación se note. Por su parte, en el sur y el este la reducción será de 1 a 3 días. De los 91 días del otoño, en 2050 podría no llover en 71 en el este de Cataluña y Baleares. También se esperan hasta 72 días secos en la cuenca del Tajo, 73 en el Júcar y el Segura, y entre 74-76 en el Guadiana y Andalucía. Además, será normal que en el Guadalquivir no llueva durante 13 días seguidos y unos 17 en Huelva y en Baleares».